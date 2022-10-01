Взлет доллара до 50 грн: украинцев предупредили о неизбежной девальвации

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Курс доллара, заложенный в проекте государственного бюджета, прокомментировал заместитель главы НБУ Юрий Гелетей.

Как сказал он Интерфакс-Украина, документ предполагает доллар по 50 гривен к концу 2023-го года.

"Курс, заложенный в бюджет, не является целевым показателем для НБУ или рынка, это абсолютно технический показатель", - подчеркнул собеседник.

По его словам, объявление курса сыграло свою психологическую роль, при том что фактически это просто расчетный показатель, который не является определяющим для рынка.

"По нашему мнению, лучше уйти от практики публикации курса в бюджете на конец года и публиковать средний прогнозный курс", - добавил Гелетей.

Прогноз курса доллара в Украине

Украинская национальная валюта девальвировала бы даже если бы не началась широкомасштабная война с РФ. Такое мнение высказал UBR.ua аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

Прогнозируя, какой может быть курс доллара в октябре, он ответил, что курс может изменяться только в сторону ослабления, причин для укрепления гривны сегодня нет.

"Курс может быть любой в сторону ослабления гривны. Это будет зависеть больше от ситуации на фронтах и политической ситуации", – отметил аналитик.

В то же время он обращает внимание, что даже если бы не началась широкомасштабная война, гривна все равно бы девальвировала, потому что укрепление доллара – мировая тенденция.

"Мы этого не замечаем, но на глобальных рынках доллар находится на пиках с 2020 года. Рост к некоторым валютам намного больше, чем к гривне. Глобальное укрепление доллара и ослабление других валют продолжается. Если б у нас даже не было войны, гривна должны была бы улететь выше нынешних уровней, если бы был свободный курс, не говоря уже о такой полномасштабной войне, как сейчас происходит", – добавил Угляница.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что уурс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным.

Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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