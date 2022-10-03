ВСУ освободили херсонское село Михайловка и подняли украинский флаг/ скриншот из видео, УНИАН

Бойцы ВСУ подняли украинский флаг в селе Михайловка, что на Херсонщине. Однако официальных сообщений об освобождении населенного пункта пока нет. Соответствующие снимки были опубликованы в Telegram-канале "Перший міський. Кривій Ріг".

Как говорят военные эксперты, в случае, если освобождение населенного пункта Михайловка в скором будущем будет подтверждено на официальном уровне командования ВСУ, то это означает, что наши бойцы и офицеры всерьез продвинутся в сторону нового стратегического пункта - Новоалександровки.

Кроме того, стоит отметить, что на карте проекта Deepstatemap село Михайловка до сих помечено как оккупированное россиянами.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. ВСУ деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Отметим, 2 октября в соцсетях сообщили об освобождении села Крещеновка в Херсонской области. Официально в ВСУ эти данные не подтвердили, но начальница пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что "успехи есть".

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