Под Путиным "зашатается кресло", в РФ начинается война всех против всех – эксперт/ Reuters, Главред

После провалов на Харьковщине, потери Лимана и систематической потери территорий на Херсонщине в стране-агрессоре России начинают искать виноватых в своих бедах. В РФ недовольны поражениями, и внутри государства усиливаются внутренние противоречия.

Между тем среди россиян, которых раньше эта война не задела, сейчас растет тревожность. Противоречия в РФ усиливаются начиная от экономики и заканчивая психологическим состоянием российского общества. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко, пишет "Новое время".

"У российского руководства сейчас всё больше и больше сомнений. Они начинают делать неподготовленные движения. Вся эта мобилизация, авральное присоединение оккупированных территорий, всё это свидетельствует, что прошлые планы не срабатывают и они начинают делать неподготовленные шаги, что также усугубляет проблемы", – отмечает политолог.

Из-за поражений в РФ сейчас усиливается критика генералов и в целом верхушки российского войска. Это еще больше убивает их мотивацию воевать. Однако не может выиграть войну армия, которая не хочет воевать, подчеркнул Фесенко.

Внутренние противоречия, которые нарастают в России, выгодны Украине. Они могут привести к тому, что под Путиным наконец-то "зашатается кресло".

"Взаимные обвинения и усиление противоречий между различными силовыми структурами в России в конце концов ослабляют их потенциал. Это в нашу пользу, пусть они между собой собачатся и ищут виноватого. Для нас главное, чтобы ослаблялась вся эта силовая вертикаль российской власти, поскольку на ней держится Путин", – отметил политолог.

На верхушке власти РФ нарастает хаос

Ранее сообщалось, что Путин назначил новым командующим Западного военного округа генерал-лейтенанта Романа Бердникова, который заменил на этом посту Александра Журавлева. Это уже пятая замена командующего в этом военном округе с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Советник председателя ОП Алексей Арестович заявил, что это событие может быть признаком хаоса, который царит сейчас среди военно-политического руководства страны-агрессора РФ.

Также ранее политический эксперт Валерий Клочок отмечал, что российская элита постарается устранить диктатора РФ Владимира Путина, чтобы вернуться на границы 1991 года и сохранить действующую модель власти в России. Они рассматривают такой шаг как один из вариантов решения кризиса в стране-агрессоре.

Об этом говорил также российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что нарастающий успех украинской армии на фронте обрушит политический фронт в России. Это приведет к тому, что от российского диктатора Владимира Путина захотят избавиться.

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