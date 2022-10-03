Паника в бункере: от Путина захотят избавиться после успехов ВСУ - Пионтковский

Владимир Путин / Фото УНИАН

Нарастающий успех украинской армии на фронте обрушит политический фронт в России, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Это приведет к тому, что от российского диктатора Владимира Путина захотят избавиться, подчеркнул он в интервью Радио НВ.

Он напомнил о заявлениях хозяина Кремля во время его речи об аннексии новых украинских территорий.

"Эта война начинает восприниматься, как война одного сумасшедшего человека", - говорит эксперт.

Он уверен в том, что это ощущение будет усиливаться, с каждым новым успехом украинских Вооруженных сил.

"В довольно близкой перспективе это приведёт людей, находящихся в бункере, к пониманию, что они должны избавиться от этого человека, так как он опасен, прежде всего для них", — добавил Пионтковский.

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

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