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Элита РФ попытается отстранить Путина, чтобы вернуться на границы 1991 года – эксперт

4 октября 2022, 01:40

Для самой России такой вариант является одним из способов разрешить нынешнюю ситуацию. Однако для этого нужно свергнуть Путина.

Владимир Путин, Валерий Клочок
Элита РФ попытается устранить Путина, чтобы вернуться на границы 1991 года – эксперт/ УНИАН, Instagram Валерий Клочок

Российская элита постарается устранить диктатора РФ Владимира Путина, чтобы сохранить действующую модель власти в России. Они рассматривают такой шаг как один из вариантов решения кризиса в стране-агрессоре.

Однако реализовать сценарий устранения Путина будет не так уж просто. Об этом заявил политический эксперт Валерий Клочок в эфире "Эспрессо".

"У меня складывается четкое впечатление, что реализовывается сценарий отстранения от власти Путина на данном этапе. Это не так просто, потому что есть несколько кланов, которые касаются внутриполитических процессов в РФ. Вспомним того самого Патрушева, который активно работает по вопросу устранения Путина", – отмечает политический эксперт.

Для самой России такой вариант является одним из способов разрешить ситуацию, которая сейчас сложилась в стране-агрессоре. Российская элита очень хочет сохранить модель власти, которая существует сейчас. Для этого они могут послушать Запад и выйти на границы по состоянию на 1991 год.

Однако Путин против такого решения. И если его не удастся скинуть, то соответствующий шаг не будет реализован.

"Путин как раз не является в одном русле с намерениями этой политической группы... Если им не удастся изменить Путина, то история для них будет другой и гораздо хуже. Их просто расчленят", – говорит Клочок.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин публично подорвали авторитет Путина, они бесятся из-за Лимана. В российском информационном пространстве резко отреагировали на возвращение Украиной города Лиман в Донецкой области, которое украинские воины отбили у оккупантов.

Также появилась информация, что в окружении Владимира Путина растет раздражение по отношению к диктатору из-за того, что он требует результатов на войне с Украиной, хотя ему регулярно докладывают о проблемах на фронте, потере части аннексированных территорий и о том, что война фактически проиграна.

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