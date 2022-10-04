Элита РФ попытается отстранить Путина, чтобы вернуться на границы 1991 года – эксперт

Элита РФ попытается устранить Путина, чтобы вернуться на границы 1991 года – эксперт/ УНИАН, Instagram Валерий Клочок

Российская элита постарается устранить диктатора РФ Владимира Путина, чтобы сохранить действующую модель власти в России. Они рассматривают такой шаг как один из вариантов решения кризиса в стране-агрессоре.

Однако реализовать сценарий устранения Путина будет не так уж просто. Об этом заявил политический эксперт Валерий Клочок в эфире "Эспрессо".

"У меня складывается четкое впечатление, что реализовывается сценарий отстранения от власти Путина на данном этапе. Это не так просто, потому что есть несколько кланов, которые касаются внутриполитических процессов в РФ. Вспомним того самого Патрушева, который активно работает по вопросу устранения Путина", – отмечает политический эксперт.

Для самой России такой вариант является одним из способов разрешить ситуацию, которая сейчас сложилась в стране-агрессоре. Российская элита очень хочет сохранить модель власти, которая существует сейчас. Для этого они могут послушать Запад и выйти на границы по состоянию на 1991 год.

Однако Путин против такого решения. И если его не удастся скинуть, то соответствующий шаг не будет реализован.

"Путин как раз не является в одном русле с намерениями этой политической группы... Если им не удастся изменить Путина, то история для них будет другой и гораздо хуже. Их просто расчленят", – говорит Клочок.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин публично подорвали авторитет Путина, они бесятся из-за Лимана. В российском информационном пространстве резко отреагировали на возвращение Украиной города Лиман в Донецкой области, которое украинские воины отбили у оккупантов.

Также появилась информация, что в окружении Владимира Путина растет раздражение по отношению к диктатору из-за того, что он требует результатов на войне с Украиной, хотя ему регулярно докладывают о проблемах на фронте, потере части аннексированных территорий и о том, что война фактически проиграна.

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