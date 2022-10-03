"Герасимова подкупили люди из НАТО": у россиян - истерика из-за побед ВСУ

Россияне уже начали подозревать, что НАТО "завербовало" Герасимова / Фото Википедия, скриншот

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале очередной неадекватный комментарий относительно "присоединения к России" временно захваченных территорий Украины. Но, видимо, Симоньян теряет хватку и не улавливает настроения граждан РФ - на фоне провалов путинской армии на фронте, россияне без особого энтузиазма восприняли бредовые заявления главреда RT.

Комментарии, которые подписчики пропагандистки оставили под ее постом, говорят о том, что россияне - в панике и истерике. Они не верят в воображаемые победы путинской армии в захватнической войне против Украины.

Пользователи пишут, что прежде чем рассуждать о счастливом будущем жителей аннексированных территорий, сначала нужно их полностью захватить. Одни критикуют частичную мобилизацию, объявленную Путиным, другие предлагают объявить всеобщую мобилизацию в РФ - видимо, чтобы закидать Украину пушечным мясом.

Традиционно не обошлось без "самого страшного врага" России - НАТО и теорий заговора на эту тему. Один из подписчиков Симоньян подозревает, что главу Генштаба РФ Валерия Герасимова "завербовало НАТО", и именно поэтому Россия терпит поражение в войне.

"Я прошу вас пусть ваши журналисты или вы возьмите интервью у Путина, пусть скажет, что происходит с СВО, каждый день сдаём города и села, сегодня опять уже Херсонское направление. И не кажется ли вам, что не зря Залужный хвалил Герасимова, может кого-то из генштаба подкупили люди из НАТО, ну, не могут третий месяц подряд быть ошибки и просчеты. Это прям какая то диверсия внутри военных"

"Чего добились-то? Вчера присоединили сегодня сдали на растерзание?!!!"

"Марго, миленькая, плохие новости с фронта. ВСУ наступает. Что с людьми в Лимане будет, в других населенных пунктах? Вы там ближе к руководству, к генералам, почему такая ситуация? Может полную мобилизацию сделать?"

"A когда Россия начнёт побеждать????"

"Маргарита, у вас паника? Что все на самом деле так плохо?"

"Мы уже сыты по горло этой войной!!! А вы ещё туда наших ребят отправляете!!! Хватит!"

"Это всё очень хорошо. Но на фронте судя по всему, всё плохо. И вся Россия очень надеется на то, что у наших правителей есть какой-то гениальный план, в корне отличный от идеи затыкать дыры мобилизованным гражданским населением"

"Сначала бы неплохо Донбасс освободить полностью, прежде чем рассуждать о его судьбе. Делить шкуру неубитого медведя - любимое развлечении маниловцев с роств".

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. В частности, ВСУ деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Отметим, 2 октября в соцсетях сообщили об освобождении села Крещеновка в Херсонской области. Официально в ВСУ эти данные не подтвердили, но начальница пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что "успехи есть".

В своем вечернем обращении 2 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки на севере Херсонской области.

ВСУ освободили Лиман

В Вооруженных силах Украины 1 октября подтвердили сведения, согласно которым войска уже в Лимане Донецкой области. Российские подразделения оказались в окружении. На въезде в Лиман установлен украинский флаг.

Силы обороны Украины взяли под контроль все пути выхода из города. Волонтеры опубликовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Войска РФ на автомобилях пытались бежать из Лимана.

Днем 2 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные мощно контрнаступают по всей линии фронта. Они уже полностью зачистили Лиман в Донецкой области.

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