УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Герасимова подкупили люди из НАТО": у россиян - истерика из-за побед ВСУ

3 октября 2022, 10:34

Маргарита Симоньян порассуждала о относительно "присоединения к РФ" временно захваченных территорий Украины, но нарвалась на критику россиян.

Валерий Герасимов
Россияне уже начали подозревать, что НАТО "завербовало" Герасимова / Фото Википедия, скриншот

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале очередной неадекватный комментарий относительно "присоединения к России" временно захваченных территорий Украины. Но, видимо, Симоньян теряет хватку и не улавливает настроения граждан РФ - на фоне провалов путинской армии на фронте, россияне без особого энтузиазма восприняли бредовые заявления главреда RT.

Комментарии, которые подписчики пропагандистки оставили под ее постом, говорят о том, что россияне - в панике и истерике. Они не верят в воображаемые победы путинской армии в захватнической войне против Украины.

Пользователи пишут, что прежде чем рассуждать о счастливом будущем жителей аннексированных территорий, сначала нужно их полностью захватить. Одни критикуют частичную мобилизацию, объявленную Путиным, другие предлагают объявить всеобщую мобилизацию в РФ - видимо, чтобы закидать Украину пушечным мясом.

Традиционно не обошлось без "самого страшного врага" России - НАТО и теорий заговора на эту тему. Один из подписчиков Симоньян подозревает, что главу Генштаба РФ Валерия Герасимова "завербовало НАТО", и именно поэтому Россия терпит поражение в войне.

"Я прошу вас пусть ваши журналисты или вы возьмите интервью у Путина, пусть скажет, что происходит с СВО, каждый день сдаём города и села, сегодня опять уже Херсонское направление. И не кажется ли вам, что не зря Залужный хвалил Герасимова, может кого-то из генштаба подкупили люди из НАТО, ну, не могут третий месяц подряд быть ошибки и просчеты. Это прям какая то диверсия внутри военных"

"Чего добились-то? Вчера присоединили сегодня сдали на растерзание?!!!"

"Марго, миленькая, плохие новости с фронта. ВСУ наступает. Что с людьми в Лимане будет, в других населенных пунктах? Вы там ближе к руководству, к генералам, почему такая ситуация? Может полную мобилизацию сделать?"

"A когда Россия начнёт побеждать????"

"Маргарита, у вас паника? Что все на самом деле так плохо?"

"Мы уже сыты по горло этой войной!!! А вы ещё туда наших ребят отправляете!!! Хватит!"

"Это всё очень хорошо. Но на фронте судя по всему, всё плохо. И вся Россия очень надеется на то, что у наших правителей есть какой-то гениальный план, в корне отличный от идеи затыкать дыры мобилизованным гражданским населением"

"Сначала бы неплохо Донбасс освободить полностью, прежде чем рассуждать о его судьбе. Делить шкуру неубитого медведя - любимое развлечении маниловцев с роств".

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. В частности, ВСУ деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Отметим, 2 октября в соцсетях сообщили об освобождении села Крещеновка в Херсонской области. Официально в ВСУ эти данные не подтвердили, но начальница пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что "успехи есть".

В своем вечернем обращении 2 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки на севере Херсонской области.

ВСУ освободили Лиман

В Вооруженных силах Украины 1 октября подтвердили сведения, согласно которым войска уже в Лимане Донецкой области. Российские подразделения оказались в окружении. На въезде в Лиман установлен украинский флаг.

Силы обороны Украины взяли под контроль все пути выхода из города. Волонтеры опубликовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Войска РФ на автомобилях пытались бежать из Лимана.

Днем 2 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные мощно контрнаступают по всей линии фронта. Они уже полностью зачистили Лиман в Донецкой области.

Другие новости:

новости России война в Украине Маргарита Симонян война России и Украины пропаганда
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:50

Кулеба о заявлениях Путина: на "полезных идиотов" на Западе у главы Кремля надежды больше нет

11:28

США и партнеры уничтожат армию РФ: экс-глава ЦРУ рассказал, каким будет ответ на ядерный ударВидео

10:59

ВСУ взорвали российскую технику вместе с оккупантами на Запорожье: более 250 солдат РФ ранены

10:47

Пригожин и Кадыров ослабляют Россиюмнение

10:36

Кадыров и Пригожин публично подорвали авторитет Путина, они бесятся из-за Лимана – ISWВидео

Реклама
10:34

"Герасимова подкупили люди из НАТО": у россиян - истерика из-за побед ВСУВидео

09:57

РФ может применить суперторпеды "судного дня", подлодка уже вышла на испытания - разведка НАТОВидео

09:43

Коротко о ядерном ударе и лиманском котлемнение

09:43

Сеть 1xBet в Украине: СМИ обнаружили еще ряд онлайн-казино, связанных с российским букмекером

09:40

Переобулась: пропагандистка Симоньян внезапно заявила, что никогда не служила властям РФВидео

09:37

"Позор! Какой позор!": Путин стал раздражать своих ближайших приспешников - СМИВидео

09:01

Верховный лама Калмыкии пошел против Путина и его войны в УкраинеВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 3 октября 2022: Львам – предательство, Девам – зависть, Стрельцам – деньги

08:52

Погиб над Черным морем: нашли тело летчика из Бучи, возглавлявшего "Призраков Киева"

08:27

ВСУ освободили от оккупантов села Архангельское и Миролюбовка на севере ХерсонщиныВидео

08:20

Гороскоп на октябрь 2022 для Водолеев: депрессия, самокопание и перемены к лучшемуВидео

08:14

ВСУ изменили динамику боевых действий на фронте и теперь могут маневрировать – глава ПентагонаВидео

08:02

"Более вероятно, чем ядерный удар": Россия может ударить по аэропортам Польши - сенатор СШАВидео

07:33

В ОК Юг отчитались о частичном успехе ВСУ: сбит вертолет оккупантов Ка-52 за $16 млн

07:00

Ночью РФ ударила ракетами по Запорожью: есть пострадавшие

Реклама
06:30

Время думать о post-war, время после войнымнение

05:30

Температура обрушится до 0º: украинцы узнали сроки "ледяного" прогнозаВидео

05:00

Как лучше всего экономить электроэнергию дома

04:45

Украине не дают средства ПВО, которые способны перехватывать ядерные ракеты - ГончарВидео

03:20

Уникальный джем на зиму от простуды и болезней: простой рецепт для домашней аптечкиВидео

02:44

Премьера шоу Голос країни-12: первый послевоенный выпускВидео

02:43

Перчинка с выдержкой: 64-летняя Шэрон Стоун снялась для мужского журнала в пикантном платье

02:10

Холод и ливни уйдут: синоптик рассказала, когда в Украине станет теплоВидео

01:38

"Это детям надо обязательно показывать?": Волочкова собрала целый зал, чтобы расставить ноги

00:51

Приметы на 3 октября: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы в дом беду не принестиВидео

02 октября, воскресенье
23:51

Лиманом не ограничились: Зеленский анонсировал успехи ВСУВидео

23:20

Украинские военные освободили Торское и значительно продвинулись вперед в Донецкой областиВидео

23:00

Принц Гарри и Меган Маркл снова за бортом: появились новые фото королевской семьиВидео

22:40

Как нельзя называть сыновей: мужчины с этими именами - кошмар для своих матерей

22:39

Восстановление ядерного статуса Украины: эксперт раскрыл неожиданный сценарийВидео

22:38

В Украине рекордно подорожают продукты: какими будут цены зимойВидео

22:09

"Буряты разлетелись": на Луганщине "бавовна" - прогремел мощный взрывВидео

21:55

Наступление на Киев: в ВСУ рассказали об угрозе и приоритетах ПутинаВидео

21:36

"РФ – аутсайдер": у Зеленского назвали главное условие завершения войны в УкраинеВидео

20:52

Генерал ВСУ Наев рассказал, как и когда закончится войнаВидео

Реклама
20:50

Старший сержант Дианов: "садисты в Еленовке морили нас голодом"Видеоблоги

20:47

ВСУ выбивают россиян на юге: взорваны склады и позиции вместе с десятками оккупантовВидео

20:18

Папа римский Франциск начинает прозревать?мнение

20:15

Путин нафантазировал новые "границы" аннексированных территорий Украины: что известноВидео

20:14

Куда делась "вторая армия профессионалов": у Зеленского отреагировали на рекордные потери РФВидео

20:10

Приметы на 4 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в дом привлечь деньги и достатокВидео

20:02

Тайный сын короля Чарльза III показал последнее письмо к Елизавете II: "Я был разочарован"Видео

19:44

Путину ищут замену: в РФ назвали неожиданного кандидата в преемникиВидео

19:30

Чтобы картошка не прорастала: "золотые" правила, которые вас удивятВидео

19:02

Макрон срочно позвонил Зеленскому: что пообещал президент ФранцииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять