Погиб врач-анестезиолог, 2 медсестры ранены: детали ракетного удара по больнице под Купянском

В результате ракетного удара РФ по больнице на Харьковщине погиб врач-анестезиолог, две медсестры ранены/ Telegram Синегубов, УНИАН

В результате ракетного удара российских оккупантов по больнице возле Купянска на Харьковщине погиб врач-анестезиолог.

Две медсестры 53-х и 43-х лет в результате атаки были ранены. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сама больница была почти полностью разрушена с 1 по 4 этаж. На месте трагедии работали спасатели и правоохранители.

В ГСЧС Украины рассказывают, что ракетный удар по больнице произошел около 16:50 в понедельник, 3 октября.

"Здание заведения подверглось частичным разрушениям. На 3-м этаже произошел пожар на площади 20 кв. м. Его в 17:30 потушили спасатели", – говорится в сообщении.

За сутки в Купянском районе из-за обстрелов со стороны оккупантов ранения получили также 63-летний мужчина и 9-летняя девочка. Их обоих госпитализировали. Состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести.

Синегубов также рассказал, что в ночь на 4 октября захватчики дважды ударили по Харькову ракетами, предварительно это были ракеты С300. В результате погибла 46-летняя женщина. Были повреждены инфраструктурные объекты.

Ракетный удар по больнице на Харьковщине

Напомним, 3 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Харьковской области. Это произошло в Купянском районе. Здание больницы было почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж.

Ранее глава Харьковской ЭВА Олег Синегубов сообщил, что в Купянском районе была обнаружена обстрелянная оккупантами колонна гражданских автомобилей, там погибли два десятка человек.

Позже сообщалось, что в результате обстрела российскими оккупационными войсками гражданской колонны автомобилей вблизи села Куриловка (Купянский район) Харьковской области погибли 24 человека.

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