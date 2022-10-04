УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отправил кадыровцев и вагнеровцев: Die Welt назвала город, который Путин попробует захватить любой ценой

4 октября 2022, 10:28

Российскому диктатору крайне нужны новые победы на фоне недавней потери Лимана.

Кадыровцы, российские военные, Владимир Путин
Die Welt назвала город, который Путин попытается захватить любой ценой/ Reuters

После того, как украинские военные освободили от оккупантов город Лиман на Донетчине, российский диктатор Владимир Путин скорее всего попытается любой ценой захватить город Бахмут.

Россия бросила на это направление два элитных подразделения – группировку из состава ЧВК "Вагнера" и отрядов главы Чечни Рамзана Кадырова. Этот факт может указывать на то, насколько важным для Путина является этот город, поэтому он может попытаться его захватить. Такое предположение сделало немецкое издание Die Welt, корреспонденты которого побывали в Бахмуте.

Они отмечают, что российские захватчики в течение трех месяцев обстреливают 70-тысячное население города и окрестных сел управляемыми ракетами, бомбами и артиллерией. А в сентябре эти атаки усилились.

В издании рассказали, что вагнеровцы нападают на город с севера, а кадыровцы – с юга.

При этом корреспонденты издания напомнили, что вагнеровцы, вероятно, причастны к преступлениям оккупантов в Буче, а кадыровцы расстреливают российских захватчиков, с которыми воюют на одной же стороне, если те пытаются отступить с поля боя.

Ранее сообщалось, что армия Украины за 2-3 октября достигла весомых успехов в боях с войсками России в районе Лимана Донецкой области и на Херсонщине. На обоих направлениях произошел прорыв вражеской "обороны". Причем на этих точках дислоцируются российские оккупанты, которых еще до войны называли элитой ВС РФ. Однако во время боевых действий они деградировали.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин назначил новым командующим Западного военного округа генерал-лейтенанта Романа Бердникова, заменившего на этом посту Александра Журавлева. Это уже пятая замена командующего в этом военном округе с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Читайте также:

война в Украине Бахмут Владимир Путин вторжение России новости Донбасса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:46

Дали паек и укатили в Москву: гауляйтеры Мелитополя кинули на деньги организаторов "референдумов"

10:36

Гороскоп на октябрь 2022: астролог назвал самые опасные дни для финансовых операцийВидео

10:33

Как вывести пятна крови с одежды: 10 способов, которые спасут ваши вещи

10:28

Отправил кадыровцев и вагнеровцев: Die Welt назвала город, который Путин попробует захватить любой ценойВидео

09:49

Армия Украина в Донецкой и Херсонской областях прорвала "оборону" элитных войск России – ISWВидео

Реклама
09:47

ВСУ ликвидировали командира танковой роты РФ НегмоноваВидео

09:14

Люди со всего мира хотят помочь: как живет пес Крым, потерявший семью из-за ракетного удара РФВидео

08:59

Путин сменил командующего Западного военного округа: Арестович заявил, что РФ уже "сильно расшатывает"Видео

08:57

Русские, вы хоть сами знаете, что присоединили?мнение

08:50

Гороскоп на сегодня 4 октября 2022: Ракам – опасность, Скорпионам – ссоры, Рыбам – разочарование

08:18

Сеть взорвали фотожабы из-за скандала с "твитами Маска" о войне в Украине

08:10

Путину не хватает войск: он перебрасывает военных из Сибири и СирииВидео

08:00

Меньше треска и меньше хруста: что можно и что нельзя есть при артритеВидео

07:30

Чем дешевле топить - дровами или пеллетами: как сэкономить на отопленииВидео

07:11

"Путин будет бороться до последнего": генерал США рассказал о сложностях с деоккупацией КрымаВидео

06:54

Хорошо, что я не купил Теслумнение

06:39

На Юге ВСУ за сутки уничтожили более 30 танков и РСЗО Ураган оккупантов

05:50

Накроет бабье лето: украинцев ошеломили прогнозом резкого потепленияВидео

05:30

Месяц будет насыщенным: что можно и нельзя делать в октябре-2022 - прогноз астрологаВидео

05:00

Если Путин потеряет правый берег Днепра, планы РФ по югу Украины провалятся – полковник СБУВидео

Реклама
03:40

Осень будет суровой для Украины: синоптик рассказала о приближении сильнейших морозовВидео

03:00

Полковник-эксперт спрогнозировал, как ВСУ будут развивать свои успехи на фронтеВидео

02:05

Развлечения по Фрейду: скандальная Ольга Бузова почесала интимные места копченой колбасой

01:40

Элита РФ попытается отстранить Путина, чтобы вернуться на границы 1991 года – экспертВидео

00:51

Приметы на 4 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в дом привлечь деньги и достатокВидео

03 октября, понедельник
23:51

ВСУ влупили по вражеским понтонным мостам в момент переправы танковой роты - Арестович

23:23

Франция готова сделать цену войны для России "невыносимой" - премьер

22:51

"Могут влететь по-крупному": Арестович назвал новую цель для ВСУ после ЛиманаВидео

22:31

"Какой Маск вам нравится?": Зеленский попустил миллиардера после его скандальных твитовВидео

22:14

Как сохранить черную смородину на зиму и что из нее можно приготовить

21:57

Украинская армия на пути к успеху: в Пентагоне раскрыли три цели ВСУВидео

21:39

Дальнобойные ракеты для HIMARS: Украина сделала США неожиданное предложениеВидео

21:26

Разведенная Слава Каминская беременна в третий раз

21:22

Блеф Путина или реальный риск: подробно и внятно о ядерной угроземнение

21:17

В Сватово на Луганщине россияне вывозят пациентов из психбольницы - Гайдай

20:41

Маск опозорился предложением Украине отказаться от Крыма и напоролся на жесткую ответкуВидео

20:32

В Украину врывается жара: синоптики назвала дату резкого потепленияВидео

20:19

На Киевщине водитель сбил двух девочек на велосипедах и хотел сбежать

20:11

Паника в бункере: от Путина захотят избавиться после успехов ВСУ - ПионтковскийВидео

20:10

Приметы на 5 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

Реклама
20:09

Обалденная грибная закуска за 10 минут: быстрый рецепт идеального блюдаВидео

19:58

Российский продюсер раскрыл грязный секрет популярности "золотого состава" ВИА Гры

19:50

В Турции при участии The Hardkiss пройдут благотворительные концерты в поддержку украинских детей

19:40

В бою с российскими оккупантами погиб журналистВидео

19:28

Денежный гороскоп на октябрь-2022: когда стоит и не стоит тратить деньгиВидео

19:23

Задержание закончилось стрельбой: в Черновцах подозреваемый убил полицейскую и ранил копаВидео

18:59

Россияне ракетным ударом уничтожили больницу под Купянском: есть жертвыФотоВидео

18:49

США готовят превентивный удар по России: Олег Жданов назвал условиеВидео

18:47

Пугачеву в третий раз грубо обругали русские пропагандисты из "Останкино"

18:40

Враг отступает: в ВСУ рассказали о продвижении вперед на Южном направленииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять