Отправил кадыровцев и вагнеровцев: Die Welt назвала город, который Путин попробует захватить любой ценой

Die Welt назвала город, который Путин попытается захватить любой ценой/ Reuters

После того, как украинские военные освободили от оккупантов город Лиман на Донетчине, российский диктатор Владимир Путин скорее всего попытается любой ценой захватить город Бахмут.

Россия бросила на это направление два элитных подразделения – группировку из состава ЧВК "Вагнера" и отрядов главы Чечни Рамзана Кадырова. Этот факт может указывать на то, насколько важным для Путина является этот город, поэтому он может попытаться его захватить. Такое предположение сделало немецкое издание Die Welt, корреспонденты которого побывали в Бахмуте.

Они отмечают, что российские захватчики в течение трех месяцев обстреливают 70-тысячное население города и окрестных сел управляемыми ракетами, бомбами и артиллерией. А в сентябре эти атаки усилились.

В издании рассказали, что вагнеровцы нападают на город с севера, а кадыровцы – с юга.

При этом корреспонденты издания напомнили, что вагнеровцы, вероятно, причастны к преступлениям оккупантов в Буче, а кадыровцы расстреливают российских захватчиков, с которыми воюют на одной же стороне, если те пытаются отступить с поля боя.

Ранее сообщалось, что армия Украины за 2-3 октября достигла весомых успехов в боях с войсками России в районе Лимана Донецкой области и на Херсонщине. На обоих направлениях произошел прорыв вражеской "обороны". Причем на этих точках дислоцируются российские оккупанты, которых еще до войны называли элитой ВС РФ. Однако во время боевых действий они деградировали.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин назначил новым командующим Западного военного округа генерал-лейтенанта Романа Бердникова, заменившего на этом посту Александра Журавлева. Это уже пятая замена командующего в этом военном округе с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

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