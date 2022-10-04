Путин сменил командующего Западного военного округа: Арестович заявил, что РФ уже 'сильно расшатывает'

Арестович заявил, что Россию уже "сильно расшатывает"/ Фото Facebook, скрин

Российский диктатор Владимир Путин назначил новым командующим Западного военного округа генерал-лейтенанта Романа Бердникова, который заменил на этом посту Александра Журавлева. Это уже пятая замена командующего в этом военном округе с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Это событие может быть признаком хаоса, который царит сейчас среди военно-политического руководства страны-агрессора РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным.

"Сменяется пятый командующий за 7 месяцев в Западном военном округе, в этой "грозе злобного НАТО", которая должна танковой армией идти к Ла-Маншу и оборонять Москву от нападения западной "Орды". Это показывает степень хаоса в высшем российском военно-политическом руководстве", – отмечает Арестович.

Он подчеркнул: это показывает, что Россию расшатывает и расшатает скоро совсем. При этом советник главы ОП обратил внимание, что среди российских военных уже имеются признаки раскола. И со временем это лишь ускорит расшатывание РФ.

Путин хочет переложить вину за неудачи на Харьковщине

При этом аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что российский диктатор Владимир Путин с помощью таких кадровых изменений пытается перекинуть вину за недавние неудачи российских военных на Харьковщине. Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Отмечается, что подразделения Западного военного округа РФ в минувшие несколько месяцев участвовали в боевых действиях на северо-востоке Харьковской области. При этом Журавлева, который тогда ими руководил, некоторое время не было видно.

Эксперты предполагают, что Путин мог заменить командующего либо из-за недовольства потерями на Харьковщине и в Лимане на Донетчине, либо в попытке защитить командующего Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, чтобы он не подвергся критике из-за неудач в Лимане.

Также в ISW отмечают, что российский диктатор может планировать в будущем переложить вину за потери, которые РФ может понести дальше на Харьковщине и, возможно, Луганщине, именно на новоназначенного Бердникова.

Ранее сообщалось, что в российской армии снова перестановки. Российский диктатор Владимир Путин уволил заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, который отвечал за материально-техническое обеспечение оккупационной армии. На его место поставили "любимца Путина" Михаила Мизинцева.

Напомним, российские оккупанты несут колоссальные потери на всех направлениях из-за эффективных действий украинских военных. А так как военных армии России не хватает, то им приходится перебрасывать войска с дальних рубежей – в частности, из Сибири и Сирии.

Читайте также: