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Путину не хватает войск: он перебрасывает военных из Сибири и Сирии

4 октября 2022, 08:10

Новосозданный 3-й армейский корпус РФ неспособен нормально участвовать в войне – у них устаревшая техника и плохое вооружение, а военные только пьянствуют.

Путину не хватает войск: он перебрасывает военных из Сибири и Сирии
РФ перебрасывает в Украину войска из Сибири и Сирии/ УНИАН, Telegram

Российские оккупанты несут колоссальные потери на всех направлениях из-за эффективных действий украинских военных. А так как военных армии России не хватает, то им приходится перебрасывать войска с дальних рубежей – в частности, из Сибири и Сирии.

Из Сибири на войну против Украины перебрасывают Росгвардию. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"По имеющейся информации, военным руководством вооруженных сил российской федерации было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск росгвардии, базирующихся в административных границах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии", – говорится в сообщении.

Подразделения новсозданного 3-го армейского корпуса не могут нормально воевать. У них устаревшее вооружение и техника. Кроме этого, военные этих подразделений постоянно не соблюдают дисциплину, самовольно покидают позиции и распивают алкогольные напитки. Из-за всего этого личный состав 3-го АК деморализован.

"В городе Тверь из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, которые привлечены к войне в Украине, в Военной академии воздушнокосмической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах", – добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Вооруженные силы Украины находятся на пути достижения сразу трех поставленных целей на поле боя. Такое мнение высказала помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер. Она указала на успехи ВСУ в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Ранее бывший генерал-командующий армией США в Европе Марк Хертлинг заявил, что россияне будут бороться за аннексированный Крым до последнего даже если потеряют другие оккупированные территории. В то же время Вооруженные силы Украины могут ожидать трудности во время деоккупации полуострова.

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