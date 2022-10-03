Украинская армия на пути к успеху: в Пентагоне раскрыли три цели ВСУ

В Пентагоне отметилииуспехи ВСУ / Фото radiosvoboda.org, УНИАН

Вооруженные силы Украины находятся на пути достижения сразу трех поставленных целей на поле боя.

Такое мнение высказала помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, сообщает Reuters.

При этом американская высокопоставленная чиновница указала на успехи ВСУ в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

"Похоже, что Украина находится на пути к достижению всех трех этих целей прямо сейчас", — добавила Валландер.

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

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