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ВСУ влупили по вражеским понтонным мостам в момент переправы танковой роты - Арестович

3 октября 2022, 23:51

Украинским военным удалось уничтожить танковую роту врага.

ВСУ, Арестович
Влупили по двум понтонным мостам - Арестович / Генеральный штаб ВСУ, скриншот

Украинские военные мощно ударили по двум понтонным мостам в районе Дарьевки Херсонской области в том момент, когда по ним переправлялась российская танковая рота, сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

"Сегодня в районе Дарьевки влупили два моста понтонных... Там как раз танковая рота переправлялась, и вот в нее все полетело", - сказал он.

Напомним, ранее в своем традиционном обращении президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.

Как до того сообщал Главред, ранее Вооруженные силы Украины закрепляли тактическое положение на южных рубежах обороны, продолжали активные действия, создавая условия для дальнейшего продвижения на разных участках фронта. Армия РФ потеряла как минимум 10 военных и немало военной техники, в том числе тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и реактивную систему залпового огня "Град".

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