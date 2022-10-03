Франция готова сделать цену войны для России "невыносимой" - премьер

Во Франции грозят сделать войну для РФ невыносимой / фото DW

Власти Франции готовы сделать цену войны в Украине для России "невыносимой", а также обеспечить наказание виновным в преступлениях против нашей страны, говорится в заявлении премьер-министра Франции Элизабет Борн, которое приводит CNN.

По ее словам, Россия, вероятно, продолжит инициировать эскалацию в войне против Украины, но сопротивление украинских защитников обязывает Францию "быть на высоте".

При этом Борн отметила, что санкции против России работают, и экономика страны агрессора задыхается.

"Франция готова и хочет сделать цену войны невыносимой для России. Наша страна твердо намерена, чтобы преступления, совершенные Россией, были задокументированы, преданы суду и наказаны", - подчеркнула премьер.

Она также добавила, что с начала войны Украина получила от Франции помощь в размере более 200 миллионов евро.

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

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