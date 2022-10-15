Охота на Гиркина: за пленного террориста в Украине пообещали $10 тысяч

Игорь Гиркин отправился на войну / Telegram/Стрелков Игорь Иванович

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) отправился на войну с Украиной.

Об этом сообщила жена Гиркина Мирослава Регинская. На фото "Стрелок" уже в военной форме перед отправкой в Украину.

На эту новость отреагировал в Twitter украинский активист Сергей Стерненко.

При этом он объявил вознаграждение в размере 10 тысяч долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен.

"Новость хорошая, потому что он скоро по**хнет, или окажется в плену. Оба варианта нас устраивают", – добавил Стерненко.

Ранее сообщалось, что Гиркин не выходит на связь с 10 октября. Российские пропагандисты утверждают, что он якобы ушел воевать "в один из добровольческих батальонов".

В частности, блогер-пропагандист Юрий Котенок (Vоенкор Котенок Z) написал в Telegram, что Гиркин устроился "начальником штаба или замом комбата".

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