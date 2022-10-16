В ГУР предложили поймать Гиркина: за пленного террориста дадут $100 тысяч

Один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против Украины, подчеркнули в разведке.
За передачу в украинский плен бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), который пополнил ряды оккупационных войск РФ, обещано денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", - подчеркнули украинские разведчики.
Напоминается, что "Стрелок" объявлен Нидерландами в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17.
"Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР". СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета", - отметили в ГУР.
Соответствующую информацию разведчики предложили передавать по номеру:
+380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.
Ранее сообщалось, что Гиркин не выходит на связь с 10 октября. Российские пропагандисты утверждают, что он якобы ушел воевать "в один из добровольческих батальонов".
Напомним, Гиркин заявил о том, что причина военных неудач РФ заключается в профнепригодности части российских военачальников.
"Самое важное. Драка за власть вышла на поверхность. Кадыров (при поддержке Пригожина) атаковал генерала Лапина за сдачу Лимана (хотя вина последнего, вполне вероятно, лишь в том, что он не ладит с самим Кадыровым, так как Лапин за оборону Лимана изначально не отвечал — его части были направлены на помощь с другого участка фронта и к тому же направлены слишком поздно)", - жалуется российский террорист.
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