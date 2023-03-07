Оборона Бахмута выполнила поставленные задачи на 1000% - Подоляк

Советник главы Офиса президента объяснил, почему оборона Бахмута является приоритетной задачей.

Михаил Подоляк, Бахмут / скриншот, 93 ОМБр Холодный Яр

Оборона Бахмута достигла поставленных целей и стала большим стратегическим успехом украинской армии, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Украине необходимо было выиграть время и нанести тяжелые потери армии РФ. Военные ведомства, с одобрения президента, разработали стратегию, согласно которой оборона ключевого района была приоритетной задачей, пишет CNN.

"Что касается обороны Бахмута, то она выполнила поставленные задачи на 1000%. Военные реализовали план по уничтожению основной боеспособной группировки противника с одной стороны и обеспечили обучение и подготовку десятков тысяч украинских военнослужащих для подготовки к контрнаступлению с другой", - сказал Подоляк.

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Советник главы ОП подчеркнул, что даже если военным руководством будет принято решение отступить на более выгодные позиции, оборона Бахмута будет большим стратегическим успехом и фундаментом будущей победы, добавил он. Пока решение об отступлении не принято, среди военачальников существует консенсус в вопросе продолжения обороны.

"Это преимущество демократической модели, которая позволяет нам выбирать и принимать лучшие решения. Много критических вопросов задает сам президент. Поскольку окончательное решение как главнокомандующего принимает глава государства, президент чувствует большую личную ответственность", - подчеркнул Подоляк.

Ситуация в Бахмуте

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал главную задачу защитников Бахмута. По его словам, украинские военные, которые продолжают удерживать город Бахмут в Донецкой области, истощают российских оккупантов и готовят начало для контрнаступления ВСУ. Именно на Бахмут по состоянию на это время приходится треть ежедневных потерь российских захватчиков.

В New York Times News пишут, что украинские десантники пошли в контрнаступление в Бахмуте и помешали российским оккупантам взять город в окружение. Защитники атаковали врага и обстреливали российские позиции артиллерией. Украинские десантники отбили оккупантов от последней главной магистрали до Бахмута.

В то же время в CNN со ссылкой на разведку НАТО сообщают, что страна-агрессор Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина. Так, один из чиновников НАТО сообщил, что соотношение пять к одному – это обоснованная оценка, основанная на данных разведки альянса.

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