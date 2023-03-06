Оборона Бахмута: CNN сообщило об ошеломительных потерях российских оккупантов

Страна-агрессор Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина.

Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина / Минобороны РФ

На каждого украинского защитника, погибшего во время обороны Бахмута Донецкой области, российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере пятерых своих солдат. Об этом пишет CNN со ссылкой на разведку НАТО.

Так, один из чиновников НАТО, попросивший остаться анонимным, сообщил, что соотношение пять к одному – это обоснованная оценка, основанная на данных разведки альянса.

"Украинские официальные лица неоднократно заявляли, что они наносят большие потери России, когда Москва пыталась взять Бахмут", - говорится в сообщении.

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В то же время, несмотря на такое соотношение, в разведке Североатлантического альянса также заявили, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери, защищая город-крепость от российского нашествия.

Потери Украины и России на войне

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют от 10 до 13 тысяч погибших. В то же время потери оккупационной армии намного больше.

Как отметил руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж, власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись".

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