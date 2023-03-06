"Героям Слава": Зеленский отреагировал на расстрел украинского пленного, все подробности

Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию по факту расстрела безоружного человека, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Владимир Зеленский, война в Украине / Офис президента, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жесткий и дерзкий расстрел украинского пленного.

Зеленский опубликовал в Telegram фото с надписью: "Герою Слава! Героям Слава! Слава Украине".

Владимир Зеленский / скриншот

Начато расследование

Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию по факту расстрела безоружного человека, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

видео дня

"Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество. Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УКУ - нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса Генерального прокурора", - сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Он отметил, что даже у войны есть законы.

"Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", - добавил генпрокурор.

Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира.

Видео расстрела украинского защитника можно посмотреть по ссылке. Важно! Видео 21+.

Расстрел украинского военного

В понедельник, 6 марта, в Сети начало распространяться видео, на котором украинский военный, попавший в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине".

Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина отомстит за смерть героя.

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