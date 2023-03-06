УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Героям Слава": Зеленский отреагировал на расстрел украинского пленного, все подробности

6 марта 2023, 20:54
Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию по факту расстрела безоружного человека, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
Владимир Зеленский, война в Украине
Владимир Зеленский, война в Украине / Офис президента, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жесткий и дерзкий расстрел украинского пленного.

Зеленский опубликовал в Telegram фото с надписью: "Герою Слава! Героям Слава! Слава Украине".

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот

Начато расследование

Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию по факту расстрела безоружного человека, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

видео дня

"Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество. Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УКУ - нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса Генерального прокурора", - сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Он отметил, что даже у войны есть законы.

"Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", - добавил генпрокурор.

Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира.

Видео расстрела украинского защитника можно посмотреть по ссылке. Важно! Видео 21+.

Расстрел украинского военного

В понедельник, 6 марта, в Сети начало распространяться видео, на котором украинский военный, попавший в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине".

Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина отомстит за смерть героя.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский Генеральная прокуратура война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:54

"Героям Слава": Зеленский отреагировал на расстрел украинского пленного, все подробности

20:52

"Только боль": украинская спортсменка, потерявшая маму из-за ракеты РФ, посвятила ей медаль ЧЕ

20:45

"Путин официально сошел с ума": российский диктатор спит в криогенной кислородной камере - Daily StarВидео

19:58

ВСУ пошли в контрнаступление и оттесняют врага от Бахмута - NYTВидео

19:57

"Готовят плацдарм, чтобы выгнать дрянь с нашей земли": в ВСУ назвали главную задачу защитников БахмутаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:50

Звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин с треском провалил пробы в "Великолепный век"

19:45

"Целый экипаж отошел в вечность": в тяжелых боях под Бахмутом погибли бойцы "Холодного Яра"Видео

19:44

Опухший Кадыров впервые появился на людях с медицинским прибором на рукеВидео

19:20

Можем устроить в глубоком тылу противника Армагеддонмнение

Реклама
19:19

Будут радовать глаз весь сезон: какие цветы цветут всё лето и до поздней осениВидео

19:12

"Вина полностью на власти": Фейгин жестко отреагировал на расстрел украинского пленного

19:08

Плоды как пять копеек: чем подкормить смородину, чтобы ягоды были крупнее

18:59

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

18:40

Робокоп, Иисус Христос и даже Шпинат: как запрещено называть детей в разных странах мира

18:26

MamaRika показала фигуру в нижнем белье через неделю после родов

18:02

Армия РФ впервые приблизилась к захвату Бахмута - CNNВидео

17:57

Поклонники ахнули от увиденного: украинская спортсменка Марта Костюк восхитила пышными формамиВидео

17:56

Вы будете удивлены: почему яйца нельзя хранить в холодильникеВидео

17:51

В РФ наградили медалью за отвагу "зека"-садиста, который жестоко убил человекаВидео

17:39

"Бои достигли наивысшего уровня напряжения": Сырский рассказал о сложной ситуации в БахмутеВидео

Реклама
17:27

В Украину на 2 дня ворвется лето: синоптик рассказал, где потеплеет до 20 градусовВидео

17:03

Какую ошибку совершают хозяйки при добавлении чеснока в плов: трюки, которые обречены на провалВидео

17:00

Привлекали снайперов, самолеты и 2 танка: боец спас из Бахмута 7-летнего мальчика и стал его крестнымВидео

17:00

В РФ будут беспорядки: Путин сам привел войну в РФ - ФейгинВидео

16:33

"Благодарю за падения": Александр Эллерт официально уволился из "Квартала-95" после переезда в СШАВидео

16:12

Кабмин назначил Кривоноса директором НАБУ: что о нем известно

16:06

Оккупанты расстреляли нашего защитника за слова "Слава Украине": у Зеленского дали жесткий ответВидео

15:36

"Двойников Путина накачивают ядом": офицер КГБ рассказал правду о выступлениях диктатораВидео

15:31

Шесть раз обманывал смерть: умер легендарный гитарист Lynyrd Skynyrd Гэри РоссингтонВидео

15:25

"Будет мощная битва": Залужный и ВСУ подготовили оккупантам ловушку, астролог назвал датуВидео

15:19

Пора весеннего авитаминоза: как помочь организму справиться с недугомВидео

15:10

Почему 7 марта нельзя трогать паутину в доме и жечь свечи: приметы и строгие запреты дняВидео

15:05

Скандал на выборах в ВСП: ЦПК назвал адвоката Кивы Алексея Шевчука сомнительным кандидатом

14:58

ВСУ перебросили резервы: спецназ ССО контратакует в Бахмуте – украинский офицер

14:52

Они тают во рту: всего 1 капля превратит тесто для ленивых вареников в невероятное блюдо - рецептВидео

14:44

"Был другом, стал врагом": Z-патриотка Кудрявцева высказалась по поводу ЗеленскогоВидео

14:26

Угроза работе ВСУ дронами по оккупантам: Резников оценил сценарий военного альянса Китая с РФВидео

14:22

Украинский комик, поливающий грязью украинцев, оправдался за свои словаВидео

14:15

ВСУ будут держать оборону Бахмута: Зеленский срочно собрал Ставку из-за тяжелых боев на ДонбассеВидео

14:11

Кубань, Курск и Белгород захотят в Украину, а Кадыров сбежит в Дубай: Росс назвал дату распада РФВидео

Реклама
13:59

Тест по картинке: быстро и просто узнать о своих комплексах

13:40

"Цели будут": в Украине анонсировали новые удары дронов вглубь территории РФ

13:32

РФ не изменит ход войны даже в случае захвата Бахмута - Ллойд ОстинВидео

13:20

Favbet Foundation передал внедорожник Nissan подразделению "Киянина"

13:17

Как почистить много грецких орехов за секунды: лайфхак, который действительно работаетВидео

13:16

Простой психологический тест: как по стилю одежды узнать о характере человекаВидео

13:13

Месяц учений раз в год вместо срочной службы: Резников предложил изменить военную подготовкуВидео

13:10

Будут тянуть с ответом до последнего: принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронациюВидео

12:42

Знаменитый бренд Louis Vuitton влип в скандал из-за свастики РФ: в ОП жестко ответили

12:26

"Когда мама дала сотку, чтобы выступил для бабушки": Киркорова в трусах подняли на смехВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять