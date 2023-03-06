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ВСУ пошли в контрнаступление и оттесняют врага от Бахмута - NYT

6 марта 2023, 19:58
Украинские десантники отбили оккупантов от последней главной магистрали к Бахмуту.
ВСУ, российские оккупанты
ВСУ пошли в контрнаступление в Бахмуте / коллаж фото Минобороны РФ, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские десантники пошли в контрнаступление в Бахмуте и помешали российским оккупантам взять город в окружение. Защитники атаковали врага и обстреливали российские позиции артиллерией. Об этом сообщает New York Times News.

Произошло это утром в субботу, 4 марта. Несмотря на то, что риск захвата города существует, ВСУ не хотят сдавать Бахмут. Украинским защитникам удалось сохранить линию снабжения и путь вероятного выхода благодаря отражению россиян от последней главной магистрали к городу.

"Я уверен, что Бахмут выдержит. У нас достаточно сил, чтобы отбросить врага от этого города, но это зависит от задач командования, то ли содержание города, то ли максимальные потери врагу", - сказал полковник Евгений Межевикин, командир сводной тактической группы.

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Украинские военные, которые держат оборону, признались, что сейчас в Бахмуте продолжается преимущественно артиллерийская война. Бойцам ВСУ не хватает боеприпасов, но ситуация не является критической. Однако сложность заключается еще и в том, что российское командование бросает огромное количество оккупантов для штурма украинских позиций.

"Противник посылал в атаку по 20 ребят по 6-7 раз в день. Представьте себе: приходит двадцать человек, мы их убиваем. Через пять минут приходит еще 20 человек, мы их убиваем. Через час еще 20. Им безразлично на людей", - сказал командир роты Александр.

Военные признаются, что россияне могли уничтожить весь квартал города, чтобы ликвидировать только одного украинского сапера.

Украинский майор Панцирный заявил, что украинские бойцы "сломали оккупантам позвоночник". ВСУ ликвидировали под Бахмутом огромное количество "вагнеровцев" и мобилизованных россиян.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российские оккупационные войска продолжают безостановочно штурмовать Бахмут Донецкой области. Захватчики имеют частичный успех, а потому руководство Вооруженных сил Украины может принять решение о выводе украинских бойцов из города.

"Я думаю, что командование примет такое решение несмотря на то, что нам удалось за последние сутки не допустить продвижения российских войск на замыкание кольца вокруг города. За сутки враг не продвинулся в сторону окружения ни на метр. Мы удерживаем фланги на севере, северо-западе и юго-западе от Бахмута", - рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На Ставке рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

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