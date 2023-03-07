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"Пригожина просто использовали": Жданов заявил ,что "повар Путина" находится под угрозой ликвидации

7 марта 2023, 19:46
Жданов убежден, что в ситуации, когда Пригожин, несмотря на намеки, пытается поднять свой политический вес, он фактически рискует жизнью.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Жданов заявил, что Пригожин находится под угрозой ликвидации / сайт Кремля, соцсети

Кремль воспользовался руководителем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным с целью стабилизировать фронт в то время, когда многочисленные мобилизованные военные еще не были готовы к отправке на войну против Украины. Однако на данный момент существование "повара Путина" находится под угрозой ликвидации. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Пригожин не понял самого главного или понял, и сейчас ему очень обидно. Дело в том, что его просто использовали в ситуации, когда надо было стабилизировать фронт, когда надо было дать передышку армии. И надо отдать ему должное, он со своим "Вагнером" сдвинул фронт с мертвой точки и нас кошмарил почти два месяца", - рассказал Жданов в интервью Оbozrevatel.

По его словам, фактически "вагнеровцы" воевали против Украины до тех пор, "пока сюда не начали массово поступать регулярные части, укомплектованные мобилизованными". Но теперь, когда миссия Пригожина и его ЧВК "Вагнер" практически закончена, его ограничивают в действиях, например, запретили набирать в "Вагнер" заключенных, а также намекают, что "пора возвращаться в Африку".

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"Пригожин вынужден жечь свой резерв, что для него очень плохо. Компания сокращается. Это уже не зеки, не пушечное мясо, как это было раньше", - отметил эксперт.

Жданов убежден, что в ситуации, когда Пригожин, несмотря на намеки, пытается поднять свой политический вес, он фактически рискует жизнью.

"Он ищет зацепку, как поднять свой политический вес. На мой взгляд, он просто нарывается "на чайку попить и отдать богу душу". В России есть такая традиция – попил чаю и готов. Вспомните Чуркина, начальника ГРУ России, российских дипломатов, которые после чашки чая уходили в мир иной. Поэтому я думаю, что рано или поздно, а вероятнее всего, в ближайшее время, если Пригожин не прекратит такие выпады, его могут просто успокоить", - спрогнозировал Жданов.

Как добавил эксперт, если Пригожину и дальше будут безнаказанно разрешать идти ва-банк, это будет признаком того, что российский диктатор Владимир Путин уже не контролирует ситуацию в стране.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Проблемы у Пригожина в РФ

Напомним, аналитики Института изучения войны отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Ранее российский террорист Игорь Гиркин "наехал" на своего коллегу, другого террориста, главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта войны России против Украины вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.

Недавно стало известно, что главарь воюющих в Украине бандформирований ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин организует бузу против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который является давним соратником Владимира Путина.

"Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел. Неужели у нас в Питере нет ни одного управленца, который не зажрался, не закрался? Просто позор", - написал он в соцсетях.

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