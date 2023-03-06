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Пригожин затевает бунт: готовит свержение питерского губернатора-друга Путина

6 марта 2023, 11:34
Повар Путина также призвал россиян выходить на митинг против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Пригожин, Беглов
Евгений Пригожин готовит бунт против Александра Беглова / Facebook/beglovspbgov, Скриншот

Главарь воюющих в Украине бандформирований ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин организовывает бузу против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который является давним соратником Владимира Путина.

В Telegram-канале "Кепка Пригожина" сообщается о митинге против Беглова. При этом литературных выражений повар Путина не выбирал.

"Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел. Неужели у нас в Питере нет ни одного не зажравшегося, не заворовавшегося управленца? Просто позор. Больно смотреть, что народ терпит губернатора, который абсолютно охамел. Любой дворник будет справляться лучше него. Нам его подсунули, и мы сидим почти четыре года терпим этот беспредел", – написал он в своих социальных сетях.

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Кроме того, повар Путина также призвал россиян выходить на митинг против губернатора Санкт-Петербурга Беглова.

Скриншот

Напомним, российский террорист Игорь Гиркин "наехал" на своего коллегу, другого террориста, главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта войны России против Украины вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.

Раньше Пригожина разоблачили на бессмысленной лжи о якобы "окружении" Бахмута. Он заявил об окружении Бахмута его наемниками и еще и записал видео, которое якобы должно было это доказывать. На самом же деле оказалось, что видео записано в совершенно другом месте и это всего лишь провокация для распространения паники среди населения.

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Санкт-Петербург Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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