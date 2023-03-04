Реально ли в 2023 году вернуть Мариуполь: эксперт поделился прогнозом

Мариуполь для россиян – ключевой город, который они используют как логистический центр.

Эксперт рассказал, реально ли в 2023 году вернуть Мариуполь / 93-я ОМБр Холодный Яр, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В последнее время во временно захваченном российскими военными Мариуполе неспокойно – там были попадания в российские базы. Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в интервью Главреду рассказал, можно ли в этом году надеяться на то, что Украина вернет Мариуполь.

"Руководство государства утверждает, что в этом году, возможно, завершится война. Ситуация такая – у нас руководство государства также говорит о том, что мы будем в Крыму. Мне трудно сказать, потому что проблема проста – если будут широкомасштабные наступления (мы воюем иначе по сравнению с российской армией, потому что мы идем механизированными колоннами, глубоко прорываемся в оборону противника и пытаемся заставить их бежать из городов, в которых мы создаем условия для отхода), в каком направлении, будет зависеть много вещей. В том числе то, выйдут ли ВСУ на берег Азовского моря, сможем ли мы обойти Маируполь", - рассказал Ягун.

Как отметил генерал-майор запаса СБУ, Мариуполь для россиян – ключевой город, который они используют как логистический центр и который связывает сухопутный коридор с Крымом, и морской порт, который они пытаются восстановить.

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"Для них это очень критично. Смогут ли россияне его удержать? У них нет мотивации, нет тех, кто стоял бы насмерть. "ДНР" во главе с Ходаковским – возможно, но мотивированных бойцов осталось настолько мало, но сомневаюсь, что они костьми лягут, чтобы сохранить крупнейший город, который сейчас контролирует РФ", - подчеркнул он.

Планы ВСУ по освобождению Мариуполя

Недавно представительница Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы в Мариуполе и удивление российских оккупантов, которые считали, что ВСУ не достают до их позиций в городе. Она подчеркнула, что Мариупольское направление теперь вполне достижимо для сил обороны Украины.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что взрывы в Мариуполе сигнализируют о работе, направленной на освобождение города. Украинские войска уничтожают логистику российских оккупантов. Жданов напомнил, что ситуация похожа на события, которые происходили на правобережье Херсонской области.

"Это подготовка к контрнаступлению наших войск. Она начинается заблаговременно, но не продлится три дня или три недели. Это будет планомерный вынос логистики, как это было на правом берегу Херсонской области. А в контрнаступление мы перейдем тогда, когда будем готовы, но я думаю, что не раньше мая", - подчеркнул Жданов.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, у Украины есть возможность освобождить Мариуполь в 2023 году. Но для этого нужно вернуть оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей. В таком случае ВСУ могут подойти к административной границе Мариуполя и взять под огневой контроль логистику российских оккупантов.

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