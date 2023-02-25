"Похоже на Херсонскую операцию": Жданов рассказал, когда ВСУ пойдут на Мариуполь

ВСУ сейчас занимаются разрушением логистики российских войск, объяснил военный эксперт.

Олег Жданов, ВСУ / скриншот, 93-я ОМБр

"Бавовна" во временно оккупированном Мариуполе, которая уже стала регулярной, является предвестником освобождения города.

Во время чата на Главреде военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, что мы пока что еще не начинаем выбивать российские войска с юга.

"Все это больше похоже на херсонскую операцию. Мы начинаем планомерное уничтожение логистики российских войск на нашей территории. Это приведет к тому, что появится снарядный голод, потом появится топливный голод, потом – реальный голод, ведь нарушится снабжение войск продовольствием. Также появится голод в технике и вооружении", - пояснил эксперт.

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Жданов подчеркнул, что ВСУ сейчас занимаются разрушением логистики российских войск.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Это подготовка к контрнаступлению наших войск. Она начинается заблаговременно, но не продлится три дня или три недели. Это будет планомерное вынесение логистики, как это было на правом берегу Херсонской области. А в контрнаступление мы перейдем тогда, когда будем готовы, но я думаю, что не раньше мая", - подытожил эксперт.

Напомним, после того, как в ночь на 22 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия мощных взрывов, российские пропагандисты начали ныть, что защитники Украины наносят удары по объектам врага "чем-то новеньким".

Ранее сообщалось, что в Мариуполе, Мангуше и Никольском произошли несколько мощных взрывов. По предварительной информации, попадания были в расположение российских оккупантов. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, по меньшей мере три громких взрыва были слышны поздно вечером 12 февраля.

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