УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Похоже на Херсонскую операцию": Жданов рассказал, когда ВСУ пойдут на Мариуполь

25 февраля 2023, 08:36
ВСУ сейчас занимаются разрушением логистики российских войск, объяснил военный эксперт.
Олег Жданов, ВСУ
Олег Жданов, ВСУ / скриншот, 93-я ОМБр

"Бавовна" во временно оккупированном Мариуполе, которая уже стала регулярной, является предвестником освобождения города.

Во время чата на Главреде военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, что мы пока что еще не начинаем выбивать российские войска с юга.

"Все это больше похоже на херсонскую операцию. Мы начинаем планомерное уничтожение логистики российских войск на нашей территории. Это приведет к тому, что появится снарядный голод, потом появится топливный голод, потом – реальный голод, ведь нарушится снабжение войск продовольствием. Также появится голод в технике и вооружении", - пояснил эксперт.

видео дня

Жданов подчеркнул, что ВСУ сейчас занимаются разрушением логистики российских войск.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Это подготовка к контрнаступлению наших войск. Она начинается заблаговременно, но не продлится три дня или три недели. Это будет планомерное вынесение логистики, как это было на правом берегу Херсонской области. А в контрнаступление мы перейдем тогда, когда будем готовы, но я думаю, что не раньше мая", - подытожил эксперт.

Напомним, после того, как в ночь на 22 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия мощных взрывов, российские пропагандисты начали ныть, что защитники Украины наносят удары по объектам врага "чем-то новеньким".

Ранее сообщалось, что в Мариуполе, Мангуше и Никольском произошли несколько мощных взрывов. По предварительной информации, попадания были в расположение российских оккупантов. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, по меньшей мере три громких взрыва были слышны поздно вечером 12 февраля.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Мариуполя Олег Жданов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:39

Кремль разочарован: дядюшка Си за них не вступился

08:36

"Похоже на Херсонскую операцию": Жданов рассказал, когда ВСУ пойдут на МариупольВидео

08:25

В ISW объяснили молчание Путина в день годовщины вторжения в УкраинуВидео

07:45

Украине сейчас не нужны истребители F-16 - Байден

06:20

Три основных кита деградации Российской Федерациимнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:10

"Это самое сложное": журналистка довела Зеленского до слезВидео

04:30

"Война может закончиться за считанные дни": Жданов назвал единственное условиеВидео

03:50

Почему нельзя выкидывать кошачий ус: тайная магия мощной ауры

02:32

"Днище": выпившая Волочкова расставила ноги перед лицом кавказцаВидео

Реклама
02:30

Военный эксперт спрогнозировал, кто может возглавить заговор против ПутинаВидео

02:00

"Мы попали в ловушку": Жданов рассказал, что может произойти на фронте в ближайшие три месяцаВидео

01:55

Обнаженная Хайди Клум нежно прижалась к своему мужчинеВидео

01:33

"Крым сам упадет нам в руки": Жданов назвал условие для освобождения полуостроваВидео

00:05

"Это мой дом": Зеленский показал, как и где он живет с начала войныВидео

00:05

Таинственный маникюр кошачий глаз снова в моде: 4 очаровательных варианта на весну 2023Фото

24 февраля, пятница
23:20

"Никто мишку убивать не собирается": Жданов объяснил, почему Запад медлит с военной помощьюВидео

22:58

Мир должен готовиться к распаду РФ, который уже запустил Путин – ДаниловВидео

22:48

"До мурашек": певица Наргиз мощно спела "Ой, у лузі червона калина"Видео

22:24

"Личный ад": Гросу рассказала, какая болезнь сбила ее с ног

22:20

Уговаривали сесть за стол переговоров: появились секретные подробности поездки Зеленского в Париж - WSJВидео

Реклама
22:12

Байден не ожидал, что Зеленский останется живым после начала войны – NYTВидео

22:01

Как стирать одеяло в стиральной машине: 6 главных правил, чтобы не испортить вещь

21:48

Что запрещено делать с хлебом 25 февраля: строгие приметыВидео

21:28

Зеленский сказал, кто его разочаровал за время войныВидео

21:16

8 самых маленьких пород кошек: милоте и красоте нет предела

21:16

Постпред России в ООН цинично прервал минуту молчания в память о погибших украинцахВидео

21:12

Зеленский: "Я планирую встретиться с Си Цзиньпином"Видео

20:51

"Путину нужны победы, а в Украине их нет": РФ может напасть на другие государства – ЗеленскийВидео

20:11

Для чего нам нужны родинки и почему опасно их сдирать

19:37

"Мы заинтересованы в этом": Зеленский о переговорах с РФВидео

19:30

Пять европейских стран могут дать Украине самолеты F16: Зеленский проговорилсяВидео

19:16

Зеленский озвучил России условия дипломатической точки в войне

19:02

Почему мирные инициативы Китая являются доказательством наших успеховмнение

19:00

"Весенне-летний период будет очень сложным": в ГУР дали неутешительный прогноз по войне в УкраинеВидео

18:49

"Это уже что-то": Украина может поработать над "мирным планом" Китая - ЗеленскийВидео

18:30

Как отделить желток от белка: 4 невероятно простых способаВидео

18:11

Война в Украине может закончиться победой уже в этом году - ЗеленскийВидео

17:59

Польша передаст Украине 60 модернизированных танков Т-72 в ближайшие дни - МоравецкийВидео

17:59

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

17:48

У больной раком Заворотнюк отбирают имущество в России

Реклама
17:34

"Украина точно победит РФ, возможно, в этом году": основные заявления Зеленского на пресс-конференцииВидео

17:12

"РФ никогда не победит Украину": Байден в годовщину вторжения сказал, почему Путин проиграет войнуВидео

17:05

16 копеек за пол литра: почему в СССР молоко продавалось в причудливых треугольных пакетахВидео

17:00

Украденная гуманитарка гниет на складах в Киеве актуально

16:45

Боррель пожалел россиян и назвал их "великим народом": Данилов резко отреагировалВидео

16:37

"Стряпайте котлет": в РФ жестко указали, где место путинского "повара" ПригожинаВидео

16:12

"Остановка войны – смерть для Путина": Жданов объяснил, какая опасность скоро ждет диктатора РФВидео

16:08

Дуа Липа в прозрачном наряде сверкнула бельем на модном показе

16:05

Почему нельзя мочить Манту: зачем нас в детстве пугали врачиВидео

16:04

Испытывает адские боли: тяжело больной российский актер отказался лечиться в "поганой Америке"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять