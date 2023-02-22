"Веселая ночка" в Мариуполе: пропагандисты жалуются, что ВСУ бьют по оккупантам "чем-то новеньким"

Российский пропагандист Иван Утенков признался, что не ожидал бомбежек захваченного Мариуполя, мол, оккупанты туда "вливают много денег".

Пропагандист Иван Утенков пожаловался, что ВСУ бьют по оккупантам "чем-то новеньким" / Фото: УНИАН, скриншот

Прошлой ночью во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия мощных взрывов. Российские пропагандисты явно не ожидали такого развития событий и жалуются, что защитники Украины наносят удары по объектам врага "чем-то новеньким".

В частности, пропагандист Иван Утенков признался, что шокирован из-за "веселой ночки", которую устроили оккупантам ВСУ.

"Что касается Мариуполя, я, честно, в шоке, что его вообще начали бомбить. Мы настолько его плотно застраиваем, столько туда вливают денег, что мне казалось, что есть некая договоренность того, что этот город обойдет стороной все происходящее", – выдал кремлевский пропагандист.

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По его словам, прогремели более 30 взрывов, причем "бить точно начали чем-то новеньким". Утенков предположил, что ВСУ применили новые виды боеприпасов для РСЗО.

Российский пропагандист Иван Утенков / скриншот

"Бавовна" в оккупированном Мариуполе

Вечером 21 февраля в Мариуполе прогремела серия взрывов. По данным Мариупольского горсовета, их было не менее 11-ти. Часть из них, вероятно, это работа вражеской противовоздушной обороны.

Как сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, уничтожено место базирования оккупантов и склад с боекомплектом в аэропорту. Россиянам пришлось поднять в небо авиацию.

Также в ночь на 22 февраля местные телеграм-каналы сообщали о взрывах по всей линии фронта. Помимо Мариуполя взрывы гремели в оккупированных Донецке, Макеевке, Харцызске, Дебальцево и Иловайске.

Напомним, ранее в Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку друг с другом. Это произошло в ночь на понедельник, 6 февраля. Причиной стрельбы мог быть алкоголь. Таким образом, алкоголь уже "стал союзником сопротивления".

Ранее в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранение. В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж.

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