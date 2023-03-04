Готова ли Украина помочь Молдове с Приднестровьем: эксперт раскрыл подробности

Военный эксперт подчеркнул, что у людей Приднестровья нет мотивации идти дальше с Москвой.

Готова ли Украина помочь Молдове с Приднестровьем? / Коллаж 28-я ОМБр, УНИАН

Если страна-агрессор Россия будет и дальше расшатывать ситуацию в Молдове, то власти этой страны могут обратиться к Украине за помощью. Совместными усилиями эта ситуация будет решена довольно быстро. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

По его словам, у людей Приднестровья нет мотивации идти дальше с Москвой. Если раньше она заключалась в том, что Москва давала дармовые деньги и удерживала эту территорию, то сейчас этой мотивации уже может и не быть.

"Таким образом совместные действия Молдовы и Украины могут привести не только к военному решению вопроса, но и к чисто политическому – Приднестровье делает свой выбор и присоединяется к Молдове с тем оружием, которое имеет "ПМР". Еще раз подчеркиваю – склады, которые есть на территории "ПМР" находятся на расстоянии 5 километров от границы с Украиной", - сказал Притула.

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Зеленский предложил Молдове защиту

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может прийти на помощь Молдове в случае вооруженной агрессии Москвы против Кишинева. Зеленский подчеркнул, что Украина придет на помощь в случае новой войны Кремля. Таким образом глава государства прокомментировал информацию о возможных провокациях РФ против Молдовы.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья путем вывода российских войск. Он призвал не игнорировать существование реальной опасности эскалации военных или гибридных операций.

К слову, ранее министр иностранных дел страны-оккупанта Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что, мол, "следующей Украиной" может стать Молдова. Он разразился пропагандистской риторикой и обвинил Кишинев в намерении вступить в НАТО и даже, мол, "объединиться" с Румынией.

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