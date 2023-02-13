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РФ готовит переворот в Молдове, Украина перехватила план Москвы - Санду

13 февраля 2023, 12:51
РФ планирует в Кишеневе диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц.
Майя Санду
Майя Санду / УНИАН

Россия планирует совершить государственный переворот в Молдове, заявила президент республики Майя Санду.

По ее данным, РФ планирует диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, пишет Newsmaker.

Санду уточнила, что в планах РФ в Молдове проведение насильственных действий, нападения на государственные здания и захват заложников.

Президент Молдовы проинформировала о том, что Россия с помощью протестов оппозиции хочет совершить государственный переворот, а также сменить власть в Кишиневе.

"Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности", - пояснила она.

По словам президента Молдовы, план также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий – например, материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории.

По ее данным, "преступники рассчитывают на некоторые внутренние силы, в частности, на преступные группировки, такие как партия "Шор", некоторых ветеранов, бывших сотрудников правоохранительных органов и людей, известных своими связями с Плахотнюком".

Санду добавила, что цель этих действий - "свержение конституционной и легитимной власти в Кишиневе на нелегитимную", пророссийскую, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".

Ранее министр иностранных дел страны-оккупанта Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что, мол, "следующей Украиной" может стать Молдова.

Он разразился пропагандистской риторикой и обвинил Кишинев в намерении вступить в НАТО и даже, дескать, "объединиться" с Румынией.

Напомним, директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ в декабре прошлого года сказал, что существует высокий уровень риска нападения России.

По его словам, у оккупантов есть несколько сценариев, при которых Москва может пойти на наземное вторжение через север Украины в направлении молдавского государства.

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