РФ готовит переворот в Молдове, Украина перехватила план Москвы - Санду

Россия планирует совершить государственный переворот в Молдове, заявила президент республики Майя Санду.
По ее данным, РФ планирует диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, пишет Newsmaker.
Санду уточнила, что в планах РФ в Молдове проведение насильственных действий, нападения на государственные здания и захват заложников.
Президент Молдовы проинформировала о том, что Россия с помощью протестов оппозиции хочет совершить государственный переворот, а также сменить власть в Кишиневе.
"Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности", - пояснила она.
По словам президента Молдовы, план также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий – например, материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории.
По ее данным, "преступники рассчитывают на некоторые внутренние силы, в частности, на преступные группировки, такие как партия "Шор", некоторых ветеранов, бывших сотрудников правоохранительных органов и людей, известных своими связями с Плахотнюком".
Санду добавила, что цель этих действий - "свержение конституционной и легитимной власти в Кишиневе на нелегитимную", пророссийскую, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".
Ранее министр иностранных дел страны-оккупанта Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что, мол, "следующей Украиной" может стать Молдова.
Он разразился пропагандистской риторикой и обвинил Кишинев в намерении вступить в НАТО и даже, дескать, "объединиться" с Румынией.
Напомним, директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ в декабре прошлого года сказал, что существует высокий уровень риска нападения России.
По его словам, у оккупантов есть несколько сценариев, при которых Москва может пойти на наземное вторжение через север Украины в направлении молдавского государства.
Читайте еще:
- РФ била ракетами по Украине, но обломки упали в Молдове - МВД
- "Выражаю возмущение": премьер Молдовы разозлилась из-за падения обломков российской ракеты
- Молдова хочет за счет Украины избавиться от российских войск в Приднестровье