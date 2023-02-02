Лавров разразился порцией бреда и пригрозил нападением России на Молдову

Молдова может стать, дескать, "следующей Украиной", пригрозил министр пропагандистских иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров.

Лавров обвинил президента Молдову Санду в готовности, дескать, "объединяться с Румынией" / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Министр иностранных дел страны-оккупанта Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что, мол, "следующей Украиной" может стать Молдова. Он разразился пропагандистской риторикой и обвинил Кишинев в намерении вступить в НАТО и даже, дескать, "объединиться" с Румынией.

В интервью пропагандистам РИА Новости он поделился своими выдумками о том, что Запад якобы на роль "следующей Украины", мол, "приглядывает Молдову", чем фактически намекнул на планы Москвы напасть на страну.

По его словам, в ситуации, когда Молдова якобы пойдет в НАТО и будто бы "будет объединяться с Румынией", страна-оккупант, дескать, "станет обороняться".

"Сейчас на эту роль рассматривают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами рвущегося в НАТО президента (Майю Санду) которая имеет румынское гражданство, готова объединяться с Румынией и готова практически на все", - подчеркнул госпропагандист-дипломат РФ Сергей Лавров.

Напомним, директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ в декабре прошлого года сказал, что существует высокий уровень риска нападения России.

По его словам, у оккупантов есть несколько сценариев, при которых Москва может пойти на наземное вторжение через север Украины в направлении молдавского государства.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску ранее отметил, что Молдова надеется на победу Украины в войне с агрессором Россией. По мнению дипломата, такой сценарий поможет Кишиневу вернуть оккупированное Приднестровье и вывести оттуда российские войска.

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