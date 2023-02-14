Не только Россия: аналитик рассказал, кто помогал Кремлю в подготовке госпереворота в Молдове

Потерпев неудачу в своих попытках осуществить госпереворот, Россия начала привлекать "подкрепление" в виде диверсионных групп из других стран.

Аналитик рассказал, кто помогал Кремлю в подготовке госпереворота в Молдове / Офис президента Украины, УНИАН

Осенью прошлого года страна-террорист Россия потерпела неудачу в попытке свергнуть действующую власть в Молдове. В связи с этим Кремль вновь попытался организовать госпереворот, однако уже через представителей Беларуси, Сербии и Черногории.

Как отметил молдавский политический аналитик Ион Тебирце в эфире Оbozrevatel, с осени прошлого года были ощущения, что существуют попытки свергнуть нынешнюю политическую власть Молдовы. Кремль применял различные методы для своей цели.

"Тогда были и политические агенты влияния, и экономическое, особенно энергетическое давление использовалось в определенных областях, таких как Гагаузия на юге Молдовы, русскоязычном регионе. Но все же наша власть сумела удержать ситуацию под контролем", - отметил Тебирце.

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По словам молдавского аналитика, потерпев неудачу в своих попытках, Россия начала привлекать "подкрепление" в виде диверсионных групп представителей Беларуси, Сербии и Черногории. Об этом, в частности, сообщила президент Молдовы Мая Санду в своем обращении к народу. Она обнародовала детали предполагаемого российского плана госпереворота в стране.

"Санду сказала о попытках внедрения извне Республики Молдова диверсантов, даже были названы некоторые страны – кроме России, Беларусь, Сербия и Черногория. Это была новизна в ее обращении к народу. Мы понимаем, что Россия осенью потерпела неудачу в попытке сбросить нынешнюю власть Молдовы. И россияне решили таким образом послать подкрепление внутрь республики Молдова, чтобы были профессиональные диверсанты для дестабилизации ситуации внутри страны", - рассказал политический обозреватель.

Напомним, 13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует осуществить государственный переворот в стране. По ее данным, РФ планирует диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц.

Она подчеркнула, что цель этих действий – "свержение конституционной и легитимной власти в Кишиневе на нелегитимную", пророссийскую, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции Республики и использовать Молдову в войне против Украины".

К слову, ранее министр иностранных дел страны-оккупанта Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что, мол, "следующей Украиной" может стать Молдова. Он взорвался пропагандистской риторикой и обвинил Кишинев в намерении вступить в НАТО и даже, мол, "объединиться" с Румынией.

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