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Украина может в 2023 году вернуть Мариуполь – эксперт

1 марта 2023, 16:42
Ключевым условием деоккупации Мариуполя станет освобождение захваченных агрессором Россией территорий на юге Украины, считает Александр Коваленко.
Коваленко, Мариуполь
После освобождения юга ВСУ подойдут к админграницам Мариуполя - Коваленко / Коллаж Мариупольский горсовет, Facebook А. Коваленко

Украина обладает возможностью освобождения Мариуполя в 2023 году. Но для этого нужно вернуть оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей. В таком случае ВСУ могут подойти к административной границе Мариуполя и взять под огневой контроль логистику российских оккупантов. Об этом заявил блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что у сил обороны Украины есть возможность освободить Мариуполь уже в этом году. Для этого нужна деоккупация Запорожской и области и левобережной Херсонщины.

По словам эксперта, если удастся освободить Херсонскую и Запорожскую области, ВСУ смогут взять под огневой контроль позиции российских оккупантов в самом Мариуполе и логистику войск РФ на востоке Украины.

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"Такая возможность есть (деоккупации Мариуполя в этом году, - ред). Условие – освобождение юга. То есть если будет освобождена Запорожская область и левобережная Херсонская, это дает нам возможность брать под огневой контроль Мариуполь и выходить к его админгранице, брать под огневой контроль основные трассы, которые являются логистическим обеспечением российских оккупантов на востоке (и не только). Таким образом постепенно оказывать давление на российскую группировку, которая находится в городе", - подчеркнул Александр Коваленко.

Смотрите полную версию интервью Александра Коваленко Главреду

Планы ВСУ по освобождению Мариуполя

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее прокомментировала взрывы в Мариуполе и удивление российских оккупантов, которые считали, что ВСУ не достают до их позиций в городе. Она подчеркнула, что мариупольское направление теперь вполне досягаемо для сил обороны Украины.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что взрывы в Мариуполе сигнализируют о работе, направленной на освобождение города. Украинские войска уничтожают логистику российских оккупантов. Жданов подчеркнул, что ситуация напоминает события, которые происходили на правобережье Херсонской области.

"Это подготовка к контрнаступлению наших войск. Она начинается заблаговременно, но не продлится три дня или три недели. Это будет планомерное вынесение логистики, как это было на правом берегу Херсонской области. А в контрнаступление мы перейдем тогда, когда будем готовы, но я думаю, что не раньше мая", - подчеркнул Жданов.

Контрнаступление ВСУ:

новости Мариуполя ВСУ Александр Коваленко война России и Украины
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