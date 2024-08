Отбили утраченные позиции: у ВСУ есть успех на одном из направлений Донетчины

Украинским военным удалось вернуть часть утраченных позиций возле Часового Яра, что в Донецкой области. В то же время, российские оккупационные войска заявляют об успехе, однако подтверждений этому пока нет.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны(ISW), ВСУ недавно отвоевали ограниченные позиции возле Часового Яра. В частности геолокационные кадры за 7 августа указывают на продвижение украинских войск через канал Северский Донец-Донбасс.

Также ВСУ удалось отбить позиции в лесном массиве Ступки Голубовские 2, однако это произошло не в течение последних суток. Кроме этого бои продолжаются в восточных микрорайонах Новый и Октябрьский Часового Яра, на севере от города в лесном массиве Орлово и на востоке - у Ивановского.

Враг, в свою очередь, не прекратил наземные атаки в направлении Торецка. Однако никаких успехов у армии страны-агрессора РФ там не зафиксировано. Российские источники заявили о продвижении в пределах Нью-Йорка, захвате почти всего населенного пункта и окружении там ВСУ. Но в ISW утверждают, что эта информация пока не подтверждена.

Источники РФ также утверждали о продвижении в направлении Покровска. Аналитики Института изучения войны пока никаких подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировали.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.