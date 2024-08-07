Украинская оборона дает трещины: где смогли продвинуться оккупанты - FT

Эксперты говорят, что основной причиной продолжающегося российского прогресса является острая нехватка людей, прежде всего пехоты в Украине.

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Где смогли продвинуться оккупанты / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Войска страны-агрессора России стремительно захватывают все новые территории Украины, воспользовавшись трещинами в украинской обороне, вызванными нехваткой сил и ошибками военного руководства.

Как рассказали Financial Times высокопоставленные украинские чиновники, главная цель главы РФ Владимира Путина на поле боя в этом году - захватить как можно больше земли.

"Наша оборона дает трещины", - сказал один из чиновников. видео дня

По его словам, российские войска добились "тактического успеха" в Донецкой области. Если ситуация не изменится, вероятны дальнейшие наступления.

Отмечается, что согласно оценке финской военной исследовательской группы Black Bird Group, площадь территории, захваченной российскими войсками с начала мая, почти вдвое превышает ту, которую украинские военные отвоевали во время своего летнего наступления год назад.

По их данным, ВСУ освободили около 321 кв. км в период с 1 июня по 1 сентября 2023 года, или в среднем по 24 кв. км еженедельно. В то же время российские войска с 3 мая по 2 августа этого года захватили около 592 кв. км, или более 45 кв. км еженедельно.

"За последний месяц россиянам удалось захватить несколько ключевых позиций и объектов рельефа, при этом ситуация для украинцев на этих направлениях неуклонно ухудшается", - говорят аналитики.

Также сообщается, что Россия воспользовалась украинским недоразумением и неумелой ротацией на поле боя, что позволило добиться быстрого продвижения в нескольких случаях, особенно в районах Покровска и Торецка.

При этом, как отмечает FT, недавнее улучшение украинской огневой мощи пока не повлияло на поле боя. Эксперты говорят, что основной причиной продолжающегося российского прогресса является острая нехватка людей, прежде всего пехоты в Украине.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, армия страны-агрессора России продвинулась к улице Гагарина в Нью-Йорке и к улице Достоевского в Северном, что на востоке от Торецка Донецкой области.

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил, что россияне пытаются форсировать микрорайон Канал в городе Часов Яр в Донецкой области. Украинские защитники сдерживают и не дают продвинуться оккупантам.

В то же время, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что российские оккупанты хотят перерезать трассу Покровск - Константиновка.

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