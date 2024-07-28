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У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине

Анна Косик
28 июля 2024, 22:18
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Украина пока не может в ультимативной форме требовать от агрессора вывода войск, однако есть другой инструмент заставить к этому врага.
Карта Украины, Путин
Чтобы Путин согласился отдать оккупированные территории Украины, нужно нанести ему сокрушительный удар / Коллаж: Главред, фото: flickr

Украина сейчас работает над формулой мира. В то же время некоторые партнеры подчеркивают необходимость проведения мирных переговоров со страной-агрессором Россией.

Израильский эксперт Давид Шарп в интервью Алексею Гомону на YouTube объяснил, что по состоянию на сейчас невозможно ставить РФ ультиматум, чтобы она отступила к границам 2022 или 1991 годов. Зато можно пройти все необходимые этапы, чтобы Путин отказался от ранее захваченных оккупантами территорий Украины.

"Чтобы Путин сам решился на такой шаг, то Россия должна если не потерпеть тяжелое поражение, то должна потерпеть такие неудачи, чтобы оказаться перед настолько ужасными перспективами "разбитого корыта", что Путину придется решиться на такой шаг", - утверждает Шарп.

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Другим вариантом развития событий может быть смена режима в РФ. Тогда, по словам израильского эксперта, будет проще, и совсем не обязательно даже наносить тяжелейшее поражение России.

Кто такой Давид Шарп?

Давид Шарп - израильский военный обозреватель и эксперт. В 1991 году, когда Украина стала независимой, репатриировался из Украины в Израиль, проходил службу в армии обороны Израиля с 1993 по 1997 годы.

Возвращение территорий Украины - что известно

Напомним, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис прокомментировал действия российских оккупантов и подчеркнул, что организация хочет, чтобы РФ вывела своих военнослужащих с законных территорий Украины.

Накануне в НАТО заявили, что для достижения мира РФ должна вывести свои войска из Украины для возвращения контроля над временно оккупированными территориями еще до начала переговоров.
Ранее военный эксперт Роман Свитан предположил, что если бы США предоставили Украине ленд-лиз на сумму 500 миллиардов долларов, это решило бы большинство проблем Украины, в частности помогло бы "отогнать Россию за Урал".

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