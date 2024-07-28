Война закончится и перед Украиной встанут новые сложные задачи - Буданов

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что эти задачи будут не менее сложными и не менее важными.

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После окончания войны перед Украиной будут новые вызовы / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Главное управление разведки

В Украине закончится война, но после этого появятся не менее важные и не менее сложные задачи. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Эти задачи появятся на фоне желании нации идти "непроторенным путем". Байден также напомнил слова американского боевого генерала Джорджа Паттона: "Не останавливайся. Кто-то должен быть первым, почему бы не ты?".

"Судьба выбрала нас - нам с вами выпало жить и учиться в чрезвычайное время. Именно сейчас и именно здесь, в Украине при нашем участии решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории нашего государства и для человечества в целом. Новое поколение украинской нации должно помочь миру найти ответы на эти вопросы", - отметил Буданов.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий. Россия четыре раза атаковала оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска и Глубокого. Майор ВСУ заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, все попытки наступления на Харьковщину с двух сторон пока у оккупантов неудачные.

Аналитики мониторинговой группы DeepState сообщили, что враг продвинулся на 4 направлениях в Донецкой области. Армия РФ смогла продвинуться в районе четырех населенных пунктов в Донецкой области. Силы обороны Украины смогли отбросить врага вблизи улицы Заводская в поселке Нью-Йорк.

ВСУ вышли из двух населенных пунктов, ведь позиции было удержать невозможно. Российские оккупанты пытаются "продавливать" линию фронта на многих направлениях. Из-за этого украинские военные были вынуждены отойти из Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине.

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