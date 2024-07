Иран и КНДР передают РФ 'летальную помощь' против Украины: в ISW назвали угрозы

Эксперты Института изучения войны указывают на то, что Россия углубляет отношения с Ираном и Северной Кореей, которые предоставляют РФ летальную помощь для войны в Украине.

Аналитики сообщили в отчете ISW, что Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на предоставление летальной помощи российским военным для использования ее в Украине.

Иранское государственное информационное агентство Mehr News Agency сообщило, что Иран запустит свои спутники "Ход-Ход" и "Косар" на низкую околоземную орбиту с неустановленной российской станции в октябре 2024 года.

Агентство Bloomberg сообщило, что валовой внутренний продукт Северной Кореи вырос на 3,1% в 2023 году по сравнению с 2022 годом после ежегодного сокращения с 2019 года.

По оценкам Банка Южной Кореи, тяжелая и химическая промышленность Северной Кореи, в частности производство железа, стали, меди, никеля и алюминия, выросли больше всего в 2023 году - на 8,1%.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик ранее заявлял, что поставки Россией продовольствия в Северную Корею в обмен на оружие помогли Северной Корее стабилизировать цены и, вероятно, стимулировали внутреннее производство в Северной Корее.

Кроме того, по сообщениям, Северная Корея передала России до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, а Иран поставил в Россию беспилотники Shahed-136/131 и их компоненты.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.