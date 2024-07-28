Никто не выполнил обещаний: командир "Азова" обратился с важным заявлением

Командир бригады "Азов" убежден, если в ближайшее время не вернуть украинских военнопленных, то скоро некого будет обменивать.

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Прокопенко считает, что времени на возвращение украинских военнопленных мало / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины, скрин с видео

Ни один из тех, кто давал бойцам Мариупольского гарнизона гарантии при выходе с территории "Азовстали", не выполнил своих обещаний. Об этом в Facebook написал украинский военнослужащий, командир "Азова" Денис Прокопенко.

По его словам, первоочередные договоренности ООН, Международного Комитета Красного Креста, российской стороны и военно-политического руководства Украины по обеспечению сохранения жизни каждого военнослужащего гарнизона, неприменение пыток и скорейший обмен в мае 2022 года не реализовали.

"Да, россияне с присущим им вероломством наплевали на все эти пункты. Апогеем нарушения ими законов и обычаев ведения войны стала казнь 53-х безоружных азовцев в Еленовке. Два года назад во сне они были коварно убиты в организованном россиянами теракте в бараке колонии. Более сотни наших побратимов получили ранения. Современная история не знает подобных примеров бесчеловечной жестокости в отношении военнопленных", - добавил "Редис". видео дня

Командиру "Азова" не дает покоя вопрос: приложили ли все стороны максимум усилий для осуществления обмена и были ли задействованы все рычаги влияния на страну-агрессора, чтобы вернуть украинских военнослужащих домой как было обещано, после 3-4 месяцев.

"Дело "Азова" - уничтожать врага и пополнять обменный фонд. Эту задачу наше подразделение в течение года успешно выполняет на Кременском направлении. Часто вопреки всему. Выполняют ли свою работу те, кто добровольно взял на себя эти обязанности, и те, на кого они возложены законом? Трудно передать словами, что такое один день в российском плену. Времени нет. Постоянные пытки, голод, показательная казнь в Еленовке, незаконные судилища и пожизненные заключения. Скоро вам некого будет обменивать", - отметил Прокопенко.

Кто такой Денис Прокопенко? Денис Прокопенко - украинский офицер, полковник Национальной гвардии Украины, командир 12 бригады специального назначения "Азов", участник российско-украинской войны, Герой Украины (19 марта 2022). Командир операции битвы за Мариуполь (2022), пишет Википедия.

Украинские военнопленные в РФ - что известно

Недавно сообщалось, что так называемые "российские общественные организации" звонят родственникам украинских военнопленных и выведывают у них конфиденциальную и чувствительную информацию, которой впоследствии манипулируют.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине уже удалось провести более полусотни обменов, в результате чего вернулись из плена 3310 украинцев.

Напомним, в ГУР заявили, что за каждого украинского пленного идет борьба, однако работа по возвращению бойцов из некоторых подразделений идет особенно трудно, ведь Россия не хочет их освобождать. Речь идет в том числе и о военных "Азова".

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