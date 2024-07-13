Россияне выманивают у родных украинских военнопленных личную информацию

Россияне с помощью фейковых общественных организаций выманивают у родственников украинских военнопленных информацию, а затем манипулируют ею.

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Россияне выманивают информацию у родственников украинских военнопленных / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Так называемые "российские общественные организации" звонят родственникам украинских военнопленных и выведывают у них конфиденциальную и чувствительную информацию, которой впоследствии манипулируют. Об этом сообщает Коммерсант украинский.

"Российские разведслужбы создали так называемые "общественные организации", которые распространяют в интернете информацию о военнопленных и утверждают, что могут получить доступ к местам содержания", - говорится в сообщении издания.

Именно так, по информации украинских спецслужб россияне получают важную информацию: выписки из служебных расследований, персональные данные, фотографии собратьев и т.д., а впоследствии манипулируют ею.

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Координационный штаб призывает граждан не отвечать на звонки с незнакомых номеров и не предоставлять конфиденциальную информацию, когда ею интересуются незнакомцы.

Военнопленные украинцы и их возвращение

Напомним, 28 июня состоялся новый обмен пленными. Украине удалось вернуть из российского плена еще 10 человек.

25 июня также состоялся обмен пленными. В Украину из российского плена вернулись 90 защитников. Среди украинцев, которые вернулись из российского плена есть воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Они защищали Мариуполь, ЧАЭС, воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.

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