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Их трудно вернуть: известно число гражданских украинцев, которые в плену в РФ

Мария Николишин
9 июля 2024, 22:30
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Россияне пытаются сделать из гражданских граждан преступников и выносят им судебные приговоры, говорит Лубинец.
Их трудно вернуть: известно число гражданских украинцев, которые в плену в РФ
Сколько гражданских украинцев в российском плену / коллаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец, УНИАН

Страна-агрессор Россия принудительно удерживает около 14 тысяч гражданских украинцев. Однако их вернуть домой сложнее, чем детей или военных. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции "Вернуть означает спасти".

По его словам, гражданские - самая сложная категория для возвращения из России.

Это связано с тем, что к гражданским нельзя применять процедуру обмена: ведь гражданские - это незаконно лишенные личной свободы, и если случилось так, что гражданское лицо задержали - оно должно быть немедленно освобождено.

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Кроме того, россияне пытаются сделать из гражданских лиц преступников и выносят им судебные приговоры.

Сейчас более 14 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

"В это число включены граждане Украины, которых Россия задерживала с 2014 года. На территории Республики Крым, на территории Донецкой и Луганской области и с начала полномасштабного вторжения на территории всех территорий Украины, которые находились или находятся под оккупацией", - подчеркнул Лубинец.

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Возвращение украинцев из плена - последние новости

Напомним, 28 июня состоялся новый обмен пленными. Украине удалось вернуть из российского плена еще 10 человек.

25 июня также состоялся обмен пленными. В Украину из российского плена вернулись 90 защитников. Среди украинцев, которые вернулись из российского плена есть воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Они защищали Мариуполь, ЧАЭС, воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.

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