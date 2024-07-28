F-16 будут в Украине через несколько недель: в WP заявили о мощном усилении ПВО

Стало известно, что истребители F-16 должны прибыть в Украину уже через несколько недель. Первые самолеты будут служить усилению ПВО Украины.
По информации издания The Washington Post, украинские и западные официальные лица предупреждают, что самолеты, которые Киев когда-то рекламировал как решающее средство, вряд ли изменят ситуацию на поле боя.
Проблема заключается в том, что истребителей будет мало, а российских ПВО, которые могут их сбивать - слишком много.
Это означает, что первые F-16, скорее всего, послужат для усиления ПВО Украины. В частности, самолеты будут сбивать ракеты, беспилотники и вражескую авиацию, а не наносить удары по сухопутным войскам РФ и другим военным объектам вблизи фронта.
WP пишет, что на начальном этапе истребители вряд ли будут подлетать слишком близко к линии фронта, а это означает, что пока неясно, смогут ли они сдерживать самолеты противника, которые пересекают границу Украины из воздушного пространства России.
Чиновники отказались рассказать, сколько именно самолетов получит Украина в 2024 году, но это будет не более одной эскадрильи - около 20 самолетов. Кроме того, ожидается, что только шесть пилотов завершат обучение этим летом, поскольку программа имеет ограниченное количество мест.
Издание добавило, что защита истребителей F-16 на земле также будет сложной задачей, поскольку все аэродромы Украины находятся в пределах российских ракет. WP утверждает, что недавно Россия нанесла удар по нескольким самолетам, которые остались на взлетно-посадочных полосах.
Напомним, что Украина сняла последнюю преграду для получения F-16. Представитель президента Украины отметил, что сроки поставки Украине истребителей F-16 могут существенно ускориться по результатам переговоров с Польшей.
Посол Украины в США удивила заявлением, получится ли применить F-16 на поле боя в 2024 году. Оксана Макарова отметила, что "ближайшие месяцы покажут серьезное увеличение" поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов.
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