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F-16 будут в Украине через несколько недель: в WP заявили о мощном усилении ПВО

Юлия Закрепа
28 июля 2024, 17:05
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Западное издание пишет, что на начальном этапе истребители вряд ли будут подлетать слишком близко к линии фронта.
F-16 будут в Украине через несколько недель: в WP заявили о мощном усилении ПВО
Когда Украина получит F-16 / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Стало известно, что истребители F-16 должны прибыть в Украину уже через несколько недель. Первые самолеты будут служить усилению ПВО Украины.

По информации издания The Washington Post, украинские и западные официальные лица предупреждают, что самолеты, которые Киев когда-то рекламировал как решающее средство, вряд ли изменят ситуацию на поле боя.

Проблема заключается в том, что истребителей будет мало, а российских ПВО, которые могут их сбивать - слишком много.

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Это означает, что первые F-16, скорее всего, послужат для усиления ПВО Украины. В частности, самолеты будут сбивать ракеты, беспилотники и вражескую авиацию, а не наносить удары по сухопутным войскам РФ и другим военным объектам вблизи фронта.

WP пишет, что на начальном этапе истребители вряд ли будут подлетать слишком близко к линии фронта, а это означает, что пока неясно, смогут ли они сдерживать самолеты противника, которые пересекают границу Украины из воздушного пространства России.

ф-16 f-16 инфографика
Что известно об истребителе F-16 / Инфографика: Главред

Чиновники отказались рассказать, сколько именно самолетов получит Украина в 2024 году, но это будет не более одной эскадрильи - около 20 самолетов. Кроме того, ожидается, что только шесть пилотов завершат обучение этим летом, поскольку программа имеет ограниченное количество мест.

Издание добавило, что защита истребителей F-16 на земле также будет сложной задачей, поскольку все аэродромы Украины находятся в пределах российских ракет. WP утверждает, что недавно Россия нанесла удар по нескольким самолетам, которые остались на взлетно-посадочных полосах.

Напомним, что Украина сняла последнюю преграду для получения F-16. Представитель президента Украины отметил, что сроки поставки Украине истребителей F-16 могут существенно ускориться по результатам переговоров с Польшей.

Посол Украины в США удивила заявлением, получится ли применить F-16 на поле боя в 2024 году. Оксана Макарова отметила, что "ближайшие месяцы покажут серьезное увеличение" поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов.

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