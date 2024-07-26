Получится ли применить F-16 на поле боя в 2024 году: посол удивила заявлением

Украинская дипломатия в США работает над увеличением количества тренировок пилотов на истребителях F-16 и подготовкой персонала по поддержке самолетов. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона.
"2024 год - это год, в котором эта способность (самолеты F-16 - ред.) будет у нас, и ее применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки поддерживающего персонала и, конечно, над приближением поставки самолетов", - сказала Маркарова.
По ее словам, "ближайшие месяцы покажут серьезное увеличение" поставки оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов. В частности, дипломаты работают над передачей Украине артиллерийских снарядов.
"Важной также является противовоздушная помощь. Это и вопрос дополнительных установок, которые уже начали заходить: было объявление о том Patriot, который из Германии к нам попал. Мы работаем над дополнительными пятью системами, которые будут заходить. Также системы, которые были заказаны предварительно - NASAMS и другие - мы уже в ближайшее время увидим на службе в наших войсках", - подчеркнула она.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Передача Украине истребителей F-16 - что известно
Напомним, Украина последние полтора года проводит активную дипломатию с целью получения от западных партнеров истребителей F-16. С их появлением в украинском небе военные усилия были бы активизированы с новой мощностью. Однако поставка самолетов все еще остается обещанием этого лета.
В то же время, известно, что Украина сняла последнее препятствие в получении от стран-союзников самолетов-истребителей F-16 после удачных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
В свою очередь, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Нидерланды передадут Украине истребители F-16 в ближайшее время. Детали поставок не разглашаются, чтобы не предоставлять России ценной информации.
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