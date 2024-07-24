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В ЕС успокаивают США относительно плана выделения 50 миллиардов для Украины - Bloomberg

Анна Косик
24 июля 2024, 10:47
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В США выражают обеспокоенность из-за плана "Большой семерки" по использованию доходов с активов российского Центрального банка для предоставления Украине помощи.
Заседание ЕС, флаг США
Члены Евросоюза все еще работают над решением о выделении Украине помощи из замороженных активов РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr

В Европейском союзе предложили странам-членам два варианта замораживания активов страны-агрессора на более долгий период. Однако в США выражают обеспокоенность по этому поводу.

Как сообщает Bloomberg, сейчас блок работает над тем, чтобы успокоить Штаты в вопросе использования доходов с этих активов для помощи Украине в размере около 50 миллиардов долларов.

Как говорится в проекте документа, есть два варианта: бессрочная иммобилизация активов, которая будет пересматриваться через регулярные промежутки времени, или удлинение периода пролонгации, например, до 18, 24 или 36 месяцев.

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Американский чиновник отмечает, что до сих пор нерешенным вопросом в текущих дискуссиях является получение гарантий ЕС относительно режима санкций. Но он надеется на то, что соглашение будет достигнуто, ведь цель все еще заключается в том, чтобы получить эти деньги до конца года.

Журналисты издания утверждают, что для успокоения Вашингтона европейские чиновники указывают американским политикам на действие санкций против России с 2014 года после вторжения в Крым. Кроме этого в совместное заявление лидеры ЕС включили слова о том, что "российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ущерб, нанесенный этой войной".

Некоторые дипломаты все еще остаются уверенными в том, что США примут европейские заверения относительно стабильности режима санкций. Но другие скептически настроены относительно достижения достаточного прогресса в ближайшие месяцы, учитывая сложность этого инструмента.

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Решение ЕС в контексте Украины - последние новости

Напомним, недавно председатель Евросовета Шарль Мишель, отвечая на тайное письмо премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что ЕС не уполномочивал его на переговоры по российско-украинской войне.

Ранее в Евросоюзе сообщили, что Украина продолжит искать пути, чтобы провести мирную конференцию с участием России, но не на условиях кремлевского диктатора Владимира Путина.

Накануне на пленарном заседании 17 июля Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию по поддержке Украины. В ней также осуждаются несогласованные внешнеполитические действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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