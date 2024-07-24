Решение по Волыни: в Польше поставили неожиданное условие вступления Украины в ЕС

Польша не сможет согласиться на вступление Украины в Европейский Союз до тех пор, пока между странами не закончатся споры вокруг событий на Волыни в годы Второй мировой войны. Об этом в эфире Polsat News заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он отметил, что в нынешних условиях Польша насколько может поддерживает Украину, но в отношениях между странами не все идеально. Поэтому, по его мнению, реальная политика "должна поставить ультиматум", чтобы вступление Украины в Евросоюз не было возможным без решения "вопроса Волыни".
Косиняк-Камыш добавил и то, что конец войны для Польши наступит только тогда, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией, поскольку в противном случае будет сохраняться прямая угроза войны для Польши.
"Здесь решается вопрос безопасности Польши и вопрос Европы", - подчеркнул он.
Что такое Polsat News?
Polsat News - польский информационный телеканал, первый телеканал группы Polsat, вещает с 7 июня 2008. Руководителем канала с момента его образования является Генрик Собирайский, пишет Википедия.
Вступление Украины в ЕС - что известно
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 25 июня, Европейский Союз официально начал переговоры относительно членства в ЕС Украины и Молдовы.
Ранее стало известно, что начало официальных переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе не означает, что процесс завершится быстро. Украина планирует выполнить все требования для вступления до 2030 года.
Напомним, что Украине придется полностью адаптировать законодательство, правовую систему и экономику к условиям Европейского союза.
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