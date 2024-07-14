Планы Трампа "интересны и креативны": в Польше сделали заявление по войне

Есть надежда, что возможное президентство Дональда Трампа в США ознаменуется достижением справедливого мира в Украине, а Киев будет "наслаждаться своей свободой". Некоторые планы Трампа и его команды "интересны и креактивны", а сам он прав, когда критикует союзников за недостаточное финансирование обороны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В интервью Bloomberg он выразил надежду на то, что Трамп "захочет стать победителем в достижении справедливого мира в Украине", а "Украина будет наслаждается своей свободой".
"Я разговариваю с людьми президента Трампа, и некоторые вещи, которые они мне рассказывают о своих планах, интересны и креативны. Некоторые из этих вещей вызывают споры", - сказал Сикорский.видео дня
Также политик добавил, что Трамп был "прав, настаивая на том, что союзники должны тратить больше" на оборону.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Покушение на Трампа – главные новости по теме:
Трампа пытались убить во время митинга в Пенсильвании: 13 июля по американскому времени на него было совершено покушение. Пуля прошла в сантиметрах возле головы и задела ухо. Трампа в сознании увели для оказания помощи.
По предварительным данным, в Трампа стрелял 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Трамп получил ранение в правую часть уха.
СМИ раскрыли новые детали покушения на Трампа: в начале своего выступления он отказался произносить заранее заготовленную речь и решил высказаться на тему мигрантов. После того, как Трамп указал на диаграмме рост числа мигрантов во время президентства Байдена, произошли выстрелы.
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