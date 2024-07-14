Планы Трампа "интересны и креативны": в Польше сделали заявление по войне

Республиканец Дональд Трамп прав, когда критикует Европу за то, что союзники вкладывают недостаточно средств в свою оборону, сказал Радослав Сикорский.

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Надеюсь, при Трампе Украина добьетсвя справедливой победыв - Сикорский / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Есть надежда, что возможное президентство Дональда Трампа в США ознаменуется достижением справедливого мира в Украине, а Киев будет "наслаждаться своей свободой". Некоторые планы Трампа и его команды "интересны и креактивны", а сам он прав, когда критикует союзников за недостаточное финансирование обороны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В интервью Bloomberg он выразил надежду на то, что Трамп "захочет стать победителем в достижении справедливого мира в Украине", а "Украина будет наслаждается своей свободой".

"Я разговариваю с людьми президента Трампа, и некоторые вещи, которые они мне рассказывают о своих планах, интересны и креативны. Некоторые из этих вещей вызывают споры", - сказал Сикорский. видео дня

Также политик добавил, что Трамп был "прав, настаивая на том, что союзники должны тратить больше" на оборону.

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