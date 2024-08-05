Украина развернула миллион штыков против РФ: в Defense Express рассказали о чуде на фронте

Украина развернула группировку в более чем 1 миллион военных для противостояния с РФ. Такая численность ставит страну в один ряд с крупнейшими сухопутными армиями мира, такими как США, Китай, Индия, Северная Корея и Россия. Об этом заявил эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Radio NV.
"Мы в топ-6 по численности развернутых Вооруженных сил. Да, у них там мирное время, у нас - военное время. Тем не менее есть проблема - нехватка оружия. Как на такую огромную группировку, она, к сожалению, будет постоянно объективно. Здесь можно только бороться за уменьшение показателя нехватки этого оружия. Но получается, что, возможно, столько нам не надо, например, снарядов, (то этого количества - Главред) даже нет в России, Китае и Северной Корее вместе взятых. Не говоря уже о странах Запада", - отметил он.
Киричевский также рассказал, что Украина сильно зависит от поставок вооружений от союзников, особенно стрелкового оружия и боеприпасов. Несмотря на значительные проблемы с материально-техническим обеспечением и внутренними трудностями в армии, Украине удается удерживать позиции и продолжать борьбу.
"Мы с вами заходим в определенный интересный парадокс... Несмотря на все те объективные факторы, которые нас должны были бы похоронить, мы до сих пор удерживаем россиян плюс-минус на тех рубежах обороны, которые есть", - подчеркнул эксперт.
По его словам, несмотря на желание украинцев вернуться к границам 23 февраля 2022 года, существовали и худшие сценарии развития событий, которых удалось избежать.
"То, что мы обошлись некоторыми катастрофическими событиями на Авдеевском направлении, - это для нас, с одной стороны, было очень трудно, с другой - мы хотя бы проскочили вариант проигрыша в войне. Мы могли бы в апреле обсуждать не то, кто виноват в потере Авдеевки, а как нам жить в условиях мира, навязанных Кремлем.Несмотря на то, что у россиян эта "чесотка" - навязать нам условия, которые иначе как капитуляцией не назовешь, мы довольно неплохо держимся", - сказал Киричевский.
Также эксперт отметил, что хотя наибольшее обсуждение в Украине сейчас вызывают события на Купянском и Покровском направлениях, на самом деле россияне имеют большие амбиции - захватить четыре области и навязать свои условия.
"Считайте, мы просто недооцениваем уровень чуда (которое создали наши военные, несмотря на все проблемы), в котором мы сейчас живем и ставим какие-то завышенные планки ожиданий", - добавил Киричевский.
Кто такой Иван Киричевский
Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.
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Напомним, оккупанты из-за больших потерь перебрасывают дополнительные подразделения из Луганской области на Харьковское направление и привлекают к боевым действиям иностранных граждан. Спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев отметил, что эффективность российских наступательных операций на этом направлении является нулевой.
Также на Покровском направлении в Донецкой области российским оккупантам удалось незначительно продвинуться, но это стало возможным не из-за военного превосходства, а из-за огромных потерь среди их солдат. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий отметил, что Россия не имеет значительного преимущества в технике, но превосходит украинскую армию по количеству личного состава.
Как сообщал Главред, армия РФ продвинулась в районе семи населенных пунктов Донецкой области, в частности в Северном, Железном, Желанном, Сергеевке, Ивановке, возле Лисичного и Желанного, сообщает DeepState. Силы Обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2.
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