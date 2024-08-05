РФ перебрасывает дополнительные войска на Харьковщину: в ВСУ объяснили цель оккупантов

Российские войска из-за значительных потерь среди личного состава перебрасывают дополнительные подразделения из Луганщины на Харьковское направление. Кроме того, оккупанты привлекают к боевым действиям подразделения, состоящие из иностранных граждан. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.
Он отметил, что эффективность российских наступательных операций на Харьковском направлении равна нулю.
"Противник погибает, несет потери и отступает", - рассказал Саранцев.
По его словам, украинские военные успешно глушат РЭБом или сбивают вражеские средства разведки.
"Подразделение, которое сейчас выдвигается на Харьковщину, это 22-й мотострелковый полк. Он идет из Луганской области", - отметил Саранцев.
Военный отметил, что российское военное командование привлекает добровольческие подразделения или даже иностранных граждан, заставляя их идти в бой принуждением или обманом.
"Это представители Ближнего Востока, или среднеазиатских, или африканских стран. Это могут быть студенты старших курсов, которых шантажируют тем, что отправят в какие-то северные регионы страны, если они не пойдут воевать. Это могут быть обманутые гастарбайтеры, которым они пообещали дать российское гражданство, если они примут участие в этих боевых действиях", - рассказал Виталий Саранцев.
Он добавил, что российским добровольцам обещают большие деньги, но большинство из них не доживает до первой выплаты, поскольку их бросают в штурмы без надлежащей подготовки, где они погибают.
По словам спикера, враг запугивает свой личный состав, чтобы те не сдавались в плен, угрожая пытками или смертью, что заставляет россиян атаковать и погибать. Если же они пытаются убежать, то попадают под пули собственных заградительных отрядов "Ахмат".
Он также отметил, что среди российских военнослужащих увеличилось количество самоубийств, поскольку раненые, понимая, что им не будет оказана помощь, решают закончить жизнь самостоятельно.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Бои на Харьковщине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска укрепляют боевые посты и личный состав на Харьковщине, что свидетельствует о подготовке к наступательным действиям. Наиболее интенсивные бои происходят в Волчанске, сообщил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.
Президент Владимир Зеленский заявил, что России больше не удастся захватить Харьков. Оккупанты изменили свою цель, теперь их приоритетом является город Покровск в Донецкой области.
В Министерстве обороны Британии сообщили, что за последние три месяца Россия понесла наибольшие потери на фронте. Хотя в июле среднесуточные потери уменьшились с более 1262 до 1140 человек, этот период стал самым катастрофическим для российских оккупантов с февраля 2022 года.
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