Олимпиада-2024: украинский гимнаст завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях

На Олимпиаде-2024 в понедельник украинские гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев выступили в финале Олимпийских игр в упражнениях на параллельных брусьях. Серебряную медаль удалось завоевать Илье Ковтуну, об этом сообщает официальный канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
Ковтун открыл финал и заработал 15,500 баллов. Его коллега, Олег Верняев, выступал пятым и получил 13,300 баллов, но допустил ошибку и слетел с брусьев во время своего выступления.
Смотрите видео выступления Ильи Ковтуна на Олимпийских играх в Париже:
Другие страны в финале выступили так:
- Цзоу Цзиньянь (Китай) - 16,200 - золотая медаль;
- Оке Синносуке (Япония) - 15,300 - бронзовая медаль;
- Чжан Бохен (Китай) - 15,100;
- Ферхат Арикан (Турция) - 15,100;
- Ватару Танигава (Япония) - 14,133;
- Лукас Даузер (Германия) - 13,700.
Всего на Играх-2024 украинская сборная уже завоевала семь медалей - две золотые, две серебряные и три бронзовые, заняв 17-е место среди других стран.
Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже
Летние Олимпийские игры 2024 — летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити — острове в составе французской заморской страны и Поморского коллектива.
На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.
Выступления украинских спортсменов на Олимпиаде-2024 - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 августа Украина пополнила свою копилку еще тремя медалями на Олимпийских играх в Париже, сообщает НОК. Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту, а Ярослава Магучих стала чемпионкой, завоевав золото.
1 августа Сергей Кулиш получил серебряную медаль в пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин.
Кроме того, во время финального противостояния в командной сабле Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова стали золотыми чемпионками Олимпиады-2024.
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