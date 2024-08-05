Олимпиада-2024: украинский гимнаст завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях

Украинский гимнаст Илья Ковтун занял второе место в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпиаде в Париже, уступив лишь представителю от Китая.

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Украина получила еще одну медаль на Олимпиаде-2024 в Париже / Коллаж Главред, фото: НОК Украины

На Олимпиаде-2024 в понедельник украинские гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев выступили в финале Олимпийских игр в упражнениях на параллельных брусьях. Серебряную медаль удалось завоевать Илье Ковтуну, об этом сообщает официальный канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Ковтун открыл финал и заработал 15,500 баллов. Его коллега, Олег Верняев, выступал пятым и получил 13,300 баллов, но допустил ошибку и слетел с брусьев во время своего выступления.

Смотрите видео выступления Ильи Ковтуна на Олимпийских играх в Париже:

видео дня

Фото: скриншот

Другие страны в финале выступили так:

Цзоу Цзиньянь (Китай) - 16,200 - золотая медаль;

Оке Синносуке (Япония) - 15,300 - бронзовая медаль;

Чжан Бохен (Китай) - 15,100;

Ферхат Арикан (Турция) - 15,100;

Ватару Танигава (Япония) - 14,133;

Лукас Даузер (Германия) - 13,700.

Всего на Играх-2024 украинская сборная уже завоевала семь медалей - две золотые, две серебряные и три бронзовые, заняв 17-е место среди других стран.

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже Летние Олимпийские игры 2024 — летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити — острове в составе французской заморской страны и Поморского коллектива. На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.

Выступления украинских спортсменов на Олимпиаде-2024 - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 августа Украина пополнила свою копилку еще тремя медалями на Олимпийских играх в Париже, сообщает НОК. Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту, а Ярослава Магучих стала чемпионкой, завоевав золото.

1 августа Сергей Кулиш получил серебряную медаль в пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин.

Кроме того, во время финального противостояния в командной сабле Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова стали золотыми чемпионками Олимпиады-2024.

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