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Россия понесла рекордные потери: британская разведка поразила ситуацией на фронте

Юлия Закрепа
3 августа 2024, 17:00
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Уровень потерь России, вероятно, будет продолжать превышать 1000 человек в день в течение августа 2024 года.
Россия понесла рекордные потери: британская разведка поразила ситуацией на фронте
В России безумные потери / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

В Минобороны Британии рассказали, что за последние три месяца страна-агрессор Россия несла наибольшие потери на фронте. Хотя в июле среднесуточные потери россиян уменьшились.

Как отмечает разведка Минобороны Британии, среднесуточные потери россиян (убитыми и ранеными) за последние два месяца упали с более 1262 в день в мае до 1140 в июле.

"Несмотря на это сокращение, последние три месяца были самыми дорогими для российских сил с февраля 2022 года, согласно отчету украинского Генштаба", - говорится в сводке.

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В Британии считают, что снижение среднесуточного показателя, вероятно, свидетельствует об укреплении позиций российских войск на Харьковском направлении. Наступление оккупантов на этом направлении усилило давление на линию фронта. Однако эффективная украинская оборона и отсутствие российской подготовки уменьшают способность РФ использовать любые тактические успехи для более широких оперативных достижений.

"Уровень потерь России, вероятно, будет продолжать превышать 1000 человек в день в течение августа 2024 года, поскольку Россия продолжает наступательные операции на всей линии фронта от Харькова на севере до Роботино на юге Украины", - отмечают разведчики.

Министерство обороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.

Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Ситуация на фронте - наступление России

Напомним, что в ВСУ сообщили о том, что враг движется уже без тяжелой техники. Российские танки работают только с закрытых позиций, не выходя непосредственно на поле боя. Они поддерживают пехоту, маневрируя, но не находясь постоянно на одном участке, на одной огневой позиции.

Александр Сырский заявил, что РФ хочет прорвать оборону ВСУ, идут жесткие бои. Захватчики продолжают сосредотачивать усилия на Покровском направлении. Также жесткие бои сейчас идут на нескольких участках фронта. Главнокомандующий ВСУ рассказал о самых горячих направлениях фронта.

Аналитики сообщили, что в РФ разработали стратегию, чтобы помешать Украине. Россия начала наступление на севере Харьковской области в начале мая 2024 года с целью усложнить Украине накопление сил и ресурсов. Российские оккупанты пытаются сорвать планы Украины.

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