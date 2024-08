Армия страны-агрессора России продвинулась к улице Гагарина в Нью-Йорке и к улице Достоевского в Северном, что на востоке от Торецка Донецкой области. Но в новом отчете Институт изучения войны (ISW) не подтверждает полный захват Нью-Йорка оккупантами.

По словам аналитиков, российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка. В частности, геолокационные кадры за 5 августа показывают, что захватчики немного продвинулись к улице Достоевского в северо-западном Северном.

Кроме того, дополнительные кадры с геолокацией за 6 августа показывают, как элементы российской 9-й мотострелковой бригады поднимают флаг над зданием на улице Гагарина в северо-западном районе Нью-Йорка. Это указывает на то, что оккупанты недавно продвинулись дальше в пределах этого населенного пункта. Российские источники утверждали, что оккупанты захватили его. Впрочем, ISW не нашел визуального подтверждения этого "максималистского утверждения".

По словам российских военных блогеров, армия РФ продвинулась на участке шириной 1,6 км и глубиной до 800 м в восточном Северном, а также продвинулись в районе Дружбы и Железного.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.