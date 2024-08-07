Продвижение РФ в Нью-Йорке: удалось ли врагу захватить населенный пункт - ISW

Геолокационные кадры показывают, что захватчики немного продвинулись к улице Достоевского в северо-западном Северном.

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Продвижение РФ в Нью-Йорке / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Армия страны-агрессора России продвинулась к улице Гагарина в Нью-Йорке и к улице Достоевского в Северном, что на востоке от Торецка Донецкой области. Но в новом отчете Институт изучения войны (ISW) не подтверждает полный захват Нью-Йорка оккупантами.

По словам аналитиков, российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка. В частности, геолокационные кадры за 5 августа показывают, что захватчики немного продвинулись к улице Достоевского в северо-западном Северном.

Кроме того, дополнительные кадры с геолокацией за 6 августа показывают, как элементы российской 9-й мотострелковой бригады поднимают флаг над зданием на улице Гагарина в северо-западном районе Нью-Йорка. Это указывает на то, что оккупанты недавно продвинулись дальше в пределах этого населенного пункта. Российские источники утверждали, что оккупанты захватили его. Впрочем, ISW не нашел визуального подтверждения этого "максималистского утверждения".

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По словам российских военных блогеров, армия РФ продвинулась на участке шириной 1,6 км и глубиной до 800 м в восточном Северном, а также продвинулись в районе Дружбы и Железного.

"Некоторые российские источники повторяли заявления о том, что оккупанты могут окружить украинские силы в восточном Нью-Йорке, но один российский блогер опроверг эти заявления. Он утверждал, что российские силы продвигались слишком медленно в этом районе, чтобы окружить украинские силы", - говорится в сообщении ISW.

Ситуация на фронте / фото: ISW

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что между Нью-Йорком и Железным есть участок, который держат украинские военные, но враг пытается охватить зону с двух сторон, создавая угрозу окружения.

Аналитики DeepState сообщали, что оккупанты агрессора России вплотную подошли к Торецку. Враг зафиксирован в селе Железное, которое в 100 метрах от города.

В свою очередь, военный аналитик Bild Юлиан Рьопке говорит, что Силы обороны Украины могут попасть в котел под Торецком Донецкой области.

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