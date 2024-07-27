РФ перебрасывает войска на два направления в Донецкой области: раскрыты детали

Вражеские силы сократили время подготовки штурмовиков до 10-15 дней, их отправляют на север Донецкой области, рассказал чиновник Петр Андрющенко.

https://glavred.info/ukraine/rf-perebrasyvaet-voyska-na-dva-napravleniya-v-doneckoy-oblasti-raskryty-detali-10583849.html Ссылка скопирована

Враг перебрасывает резервы в район Торецка и Часового Яра - Андрющенко / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал П. Андрющенко

Оккупанты России перебрасывают резервы с оккупированных районов Запорожской области в район Торецка и Часового Яра Донецкой области. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В своем Telegram-канале он рассказал, откуда оккупанты перебрасывают силы и показал соответствующие фото.

"В приоритете перемещений - Запорожская область (Розовка/Пологи). Продолжают заходить полностью сложившиеся подразделения. Однако, на этой неделе немного замедлился трафик - пошел на убыль", - отметил чиновник.

видео дня

Россияне перебрасывают войска в Донецкую область / Telegram-канал П. Андрющенко

Россияне перебрасывают войска в Донецкую область / Telegram-канал П. Андрющенко

Россияне перебрасывают войска в Донецкую область / Telegram-канал П. Андрющенко

По его словам, враг увеличил количество "доукомплектованных" подразделений.

"То есть с побережья Мариупольско-Бердянской агломерации россияне выбирают из баз подготовки личный состав. Также наблюдаем сокращение времени подготовки до 10-15 дней максимум. Эти штурмовики двигаются на север Донецкой области", - сказал Андрющенко.

Также он добавил, что в российских войсках не успевают восполнять потери.

"Эта динамика несмотря на попытки накопить "ударный кулак" в Запорожской области во второй раз проваливается и они вынуждены резервы бросать в район Торецка и Часового Яра", - подчеркнул Петр Андрющенко.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои в Донецкой области – главные новости по теме:

Оккупанты продвинулись вблизи пяти поселков на Донбассе, считают аналитики DeepState. В частности, речь идет о продвижении врага в районах Прогресса, Лисичного, Веселого, Желанного и Пантелеймоновки.

Согласно обновленным данным от DeepState, оккупанты захватили населенный пункт Волчье. Также враг продвинулся в Яснобродовке, Красногоровке, возле Дибровы и Желанного.

Россия в ближайшее время будет пытаться захватить Северск и Торецк, считает военный эксперт Павел Нарожный. Однако, по его мнению, осенью вражеское наступление должно затихнуть.

Торецк Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред