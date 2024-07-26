Оккупанты продвинулись вблизи пяти поселков на Донбассе - DeepState

Самую большую активность оккупанты проявили на Покровском направлении.

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Горячее всего сейчас на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У российской оккупационной армии есть успехи в Донецкой области. В частности, армии РФ удалось продвинуться возле пяти населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики мониторингового канала DeepState ночью 26 июля.

Российские военные продвинулись вблизи Прогресса, Лисичного, Веселого, Желанного и Пантелеймоновки.

Также аналитики отметили, что бои продолжаются в Железнодорожном и возле Ивано-Дарьевки на Донбассе.

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Что говорят в Генштабе ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Торецком направлении оккупанты атаковали позиции Сил обороны восемь раз вблизи Железного, Нью-Йорка и Северного. По состоянию на ночь 26 июля, семь боев были завершены, продолжалось одно боестолкновение.

Наибольшую активность противник проявил на Покровском направлении. В частности, оккупанты 31 раз пытались прорвать украинскую оборону возле Александрополя, Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Ивановки, Веселого, Новоселовки Первой, Яснобродовки.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали украинские войска возле Железного, Нью-Йорка и Северного. Семь боев — завершены, еще одно боестолкновение — продолжается.

"Силы обороны отбили 18 атак, 13 — еще продолжаются (по состоянию на ночь 26 июля, — ред.). Враг концентрирует усилия возле Новоалександровки и Веселого", — говорится в сообщении.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

21 июля аналитики DeepState сообщали, что армии страны-агрессора России за двое суток удалось быстро переломить ход боя за село Прогресс в Покровском районе Донецкой области. В дальнейшем продвижении на этом направлении враг ставит перед собой две цели. Захватчики надеются выйти на трассу, которая соединяет Покровск с Константиновкой.

Кроме того, в DeepState поздно вечером 23 июля сообщили, что российские войска оккупировали Песчаное в Донецкой области, а также продвинулись в Новоселовке Первой, возле Волчьего и Прогресса.

Отмечалось, что под Прогрессом Донецкой области есть риск окружения части группировки Сил обороны Украины.

Позже стало известно, что бойцам 31 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины удалось прорваться из окружения в районе населенного пункта Прогресс на Покровском направлении.

Эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что российская армия оккупировала село Новоселовка Первая Донецкой области, таким образом завершив захват плацдарма вокруг Очеретино.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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