Нью-Йорк могут захватить в ближайшее время: что происходит в поселке

Оккупанты во вторник, 6 августа, повесили свой триколор над корпусом школы в Нью-Йорке Донецкой области. Аналитики DeepState верифицировали опубликованные кадры и подтвердили их правдивость.
Школа расположена в северо-западной части поселка, говорится в сообщении.
Аналитики считают, что это является сигналом захвата населенного пункта врагом в ближайшее время.
"К сожалению, данные кадры свидетельствуют об ухудшении тактической обстановки в населенном пункте и его потере в ближайшей перспективе", - объясняют эксперты.
Война в Украине - последние новости
Как писал Главред, между Нью-Йорком и Зализным есть участок, который держат украинские военные, но враг пытается охватить зону с двух сторон, создавая угрозу окружения.
По словам военного эксперта Сергея Згурца, захват терриконов вблизи Зализного позволит врагу активизировать наступательные действия на Торецк.
Кроме того, накануне OSINT-аналитики утверждали, что оккупанты пытаются не только пересечь Северский Донец в районе Часового Яра, но и закрепиться неподалеку. В 24-й ОмБр имени Короля Даниила это заявление опровергли.
Тем не менее российская оккупационная армия продолжает давить на украинские позиции на Донбассе и может продвигаться к ключевому городу на востоке страны Покровску. Потеря Покровска может поставить под угрозу всю стратегическую линию снабжения Сил обороны.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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