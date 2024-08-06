Нью-Йорк могут захватить в ближайшее время: что происходит в поселке

Оккупанты уже вывесили свои триколоры в северо-западной части поселка.

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Что будет с судьбой Нью-Йорка в ближайшее время? / Коллаж Главреда. Фото иллюстративные, instagram.com/libkos

Оккупанты во вторник, 6 августа, повесили свой триколор над корпусом школы в Нью-Йорке Донецкой области. Аналитики DeepState верифицировали опубликованные кадры и подтвердили их правдивость.

Школа расположена в северо-западной части поселка, говорится в сообщении.

Аналитики считают, что это является сигналом захвата населенного пункта врагом в ближайшее время.

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"К сожалению, данные кадры свидетельствуют об ухудшении тактической обстановки в населенном пункте и его потере в ближайшей перспективе", - объясняют эксперты.

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Как писал Главред, между Нью-Йорком и Зализным есть участок, который держат украинские военные, но враг пытается охватить зону с двух сторон, создавая угрозу окружения.

По словам военного эксперта Сергея Згурца, захват терриконов вблизи Зализного позволит врагу активизировать наступательные действия на Торецк.

Кроме того, накануне OSINT-аналитики утверждали, что оккупанты пытаются не только пересечь Северский Донец в районе Часового Яра, но и закрепиться неподалеку. В 24-й ОмБр имени Короля Даниила это заявление опровергли.

Тем не менее российская оккупационная армия продолжает давить на украинские позиции на Донбассе и может продвигаться к ключевому городу на востоке страны Покровску. Потеря Покровска может поставить под угрозу всю стратегическую линию снабжения Сил обороны.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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